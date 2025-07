La magie continue dans Disney Dreamlight Valley. Gameloft vient de déployer une nouvelle mise à jour, disponible depuis le 9 juillet. Au programme : la seconde partie du DLC The Storybook Vale, très attendue par les fans. Mais aussi des correctifs bienvenus pour tous les joueurs, qu’ils aient acheté l’extension ou non.

Un grand final pour The Storybook Vale dans Disney Dreamlight Valley

Cela faisait plusieurs mois que les joueurs Disney Dreamlight Valley attendaient la suite. Cette nouvelle mise à jour marque la conclusion de l’histoire lancée avec l’extension The Storybook Vale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le contenu est à la hauteur.

Cette fois, direction le Royaume Non Écrit dans Disney Dreamlight Valley . Un endroit étrange et poétique, fait de pages oubliées, où les histoires vont pour disparaître… ou renaître. C’est là que vous croiserez Maléfique, plus sombre que jamais, mais aussi Aurore, dans une version rêveuse totalement inédite. Les deux personnages ont droit à leur propre ligne de quêtes, avec des objets, tenues et récompenses à la clé. Le tout dans une ambiance magique, fidèle aux grands classiques Disney.

De nouveaux outils, de nouveaux défis

Autre ajout majeur de cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley : le Filet Royal. Cet outil vous permet d’attraper des Snippets, de petites créatures insaisissables qui représentent des fragments de récits. En les collectionnant, vous pourrez compléter les Lorekeeper Tales, des tapisseries interactives racontant les histoires Disney et Pixar.

C’est une façon originale de mêler narration, collection et gameplay. Et cela donne une vraie profondeur à l’exploration de la Vallée. Mais tout n’est pas rose dans la Vallée de Disney Dreamlight Valley. Maléfique et Hadès semblent avoir encore des plans en tête. Il faudra s’allier à de nouveaux personnages pour leur barrer la route et sauver une bonne fois pour toutes l’univers du jeu. Ce final promet du grand spectacle, avec une touche d’émotion, comme Disney sait si bien le faire.

Bonne nouvelle : même sans le DLC, cette mise à jour apporte son lot de corrections. Plusieurs bugs gênants ont été corrigés, notamment autour de l’extension Mystères de Skull Rock sortie en juin. Fini les personnages qui flottent dans les airs ou les quêtes qui se bloquent. Le mode Photo a aussi été amélioré, tout comme l’interface tactile, qui devient plus fluide et intuitive. Bref, le jeu gagne en confort, quel que soit votre niveau de progression.

Du nouveau dans la boutique premium

Enfin, deux nouveaux packs débarquent dans la boutique de Disney Dreamlight Valley. Inspirés par Aurore et Maléfique, ils proposent des tenues et objets exclusifs. Ils sont disponibles pour tous les joueurs, à condition de dépenser quelques Pierres de Lune. Un bon moyen de profiter un peu de l’univers de l’extension, même sans l’avoir achetée.

Source : Disney