Les saisons passent et les mises à jour de Disney Dreamlight Valley avec. Depuis sa mise en service il y a maintenant presque 4 ans, le jeu continue en effet de s’améliorer à grand renfort de correctifs, améliorations et nouveautés. Un suivi régulier qui permet à Gameloft de faire progressivement évoluer sa simulation de vie et de ferme au gré des retours des joueurs. La mise à jour de juillet 2026 marquera cependant une première pour Disney Dreamlight Valley avec l’inauguration d’un nouveau type de DLC. On fait ainsi le point sur les nouveautés gratuites, comme payantes.

Disney Dreamlight Valley déploie sa nouvelle mise à jour

Winnie l’ourson fête cette semaine ses 100 ans. Pour l’occasion, l’ours centenaire accro au miel débarque dans le premier pack Aventure payant de Disney Dreamlight Valley, facturé 16,99€. Honeyglow Woods invite ainsi les joueurs prêts à passer à la caisse à emprunter un nouveau portail magique menant à un lieu inédit inspiré de la Forêt des Rêves Bleus. L'infatigable mangeur de miel et ses amis les y attendent. Avec ce DLC, Gameloft inaugure ainsi son nouveau module de contenus payants. Chaque pack Aventure proposera des paysages thématiques, une histoire et des personnages inédits. Ils seront vraisemblablement déployés à chaque nouvelle mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley.

Les joueurs qui préfèrent économiser leurs Pierres de Lune ne repartent pas entièrement les mains vides. Cette mise à jour introduit en effet un nouveau menu de voyage rapide, seule grande nouveauté gratuite de ce patch. Ce dernier devrait apporter plus de clarté et plus de contexte à cette fonctionnalité. A cela s'ajoute la possibilité d’ajouter en favoris les destinations de votre choix pour voyager encore plus vite. Pour le reste, cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley s’attaque avant tout à quelques bugs en tout genre, comme plusieurs soucis visuels touchant différentes plateformes ou ceux gênant la progression de certaines quêtes. C’est forcément moins alléchant que les patch notes plus sucrées du pack Honeyglow Woods, qui ajoute notamment l'apiculture, de nouvelles recettes à base de miel, ainsi que des meubles. Voici donc dans le détail tout ce qui change avec cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley :

Bande-annonce en anglais

Patch notes de la mise à jour Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley

Nouveau contenu et améliorations (Disponibles pour tous les joueurs)

Interface des déplacements rapides retravaillée

Un nouveau menu interactif pour les déplacements rapides, qui apportera plus de clarté et de contexte à la fonctionnalité et vous permettra d'ajouter comme favorites les destinations qui vous intéressent le plus !

Principaux changements et correctifs (Pour tous les joueurs de Disney Dreamlight Valley)

Le visuel des gouttes de pluie ne s'affichait pas sur plusieurs plateformes.

Certains éléments visuels n'apparaissaient pas, comme les Feux follets des Highlands, les Libellules, les livres de l'Horloge automnale, la Tiare papillon et les Étoiles filantes enchantées.

Une icône de pinceau a été ajoutée à la Toge basique pour l'identifier en tant qu'item Touche magique, ce problème a donc été corrigé.

Sur la plateforme Apple Arcade, il était impossible de placer les motifs en mode Photo, ce problème a donc été corrigé.

Il était possible de participer aux défis de conception de Daisy avec des Mirages de préréglages de décoration.

a texture des chaussettes était corrompue lorsque l'avatar portait les Pantoufles soleil de minuit.

Il manquait les Coffres de chaumière peinte de taille moyenne et grande dans le système de livraison de Picsou.

Dans le mode Groupé de Disney Dreamlight Valley, l'action Annuler s'appliquait aux items un par un lorsqu'un groupe d'items était déplacé dans un autre biome.

Le visage de l'avatar était déformé dans les écrans de « Récompenses » lorsqu'il était équipé de certains parapluies.

Problème corrigé : Dans la quête « Délices équins », le joueur pouvait ne pas recevoir le Couvercle de casserole en inox.

Un problème connu existe avec la quête « Interlude 2 : L'espace vide maussade » où il arrive que Bourriquet soit coincé. Il est facile de contourner ce problème en éliminant au moins 2 obstacles sur son passage. Ce problème sera entièrement corrigé dans notre prochaine mise à jour.



Aperçu du DLC Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley. ©Gameloft

Nouveau contenu (Détenteurs du pack aventure Honeyglow Woods)

Embarquez dans cette nouvelle aventure en plantant une pousse d'arbre jusqu'à ce qu'elle se développe en un arbre lumineux magique à placer où vous voudrez dans votre vallée ou sur vos Îles volantes du jeu de base. Vous pourrez également enlever et/ou repositionner ce portail magique à tout moment.

Vous aurez aussi de nouveaux portails spéciaux dans les Bois de Lumiel. Ils vous mèneront tout droit au Magasin de Picsou et au restaurant Chez Rémy.

Une fois que vous aurez placé votre portail, franchissez-le, mais attention : Quelque chose a très mal tourné dans cet endroit... Cependant, ne vous inquiétez pas : vous ne serez pas seuls dans cette aventure !

Retrouvez Winnie l'Ourson en personne, avant de croiser Bourriquet et enfin Porcinet !

Invitez Winnie l'Ourson, Bourriquet et Porcinet à revenir dans votre vallée ! Ils arriveront bien sûr avec leurs propres maisons, leurs quêtes d'amitié et leurs récompenses...

Résolvez le mystère des Bois de Lumiel et découvrez quatre nouvelles zones : les Arpents ronfleuris, la Mornelande, le Bosquet du Bravecœur et le Rucher nectar.

Utilisez l'abondant miel produit par les ruches pour préparer de nouveaux plats et fabriquer de nouveaux meubles à base de miel, comme le lait chaud au miel, la barre au miel croustillante, le gâteau d'anniversaire de Winnie, la lampe pot de miel, le tapis douillet feuilles et miel et bien plus !

Découvrez une mécanique de jeu inédite à Disney Dreamlight Valley : l'apiculture ! Placez des fleurs autour d'une Maison des Abeilles affairées pour polliniser ces fleurs et générer plus de miel dans la Maison. Une Maison des Abeilles affairées totalement pollinisée augmentera la vitesse de croissance des fleurs alentour !

Vous pourrez aussi déplacer ces Maisons des Abeilles affairées dans n'importe quel autre biome. Même votre vallée du jeu de base !

Soyez à l'affût des hérissons absolument adorables ! Ces nouvelles petites créatures mignonnes sont accompagnées de leurs propres poses dans le mode Photo !

Essayez d'interagir avec un pont de Lumiel dans la Mornelande pour jouer aux bâtons de Winnie ! Une nouvelle façon unique d'interagir avec vos villageois et d'augmenter votre niveau d'amitié avec eux pour débloquer leurs récompenses exclusives !

Pour ceux d'entre vous qui jouent déjà à Disney Dreamlight Valley, vous pourrez profiter d'Honeyglow Woods sur toutes les plateformes. De plus, vous recevrez 2000 pierres de lune à dépenser comme bon vous semble !

Les nouveaux joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront obtenir Honeyglow Woods ET le jeu de base, ainsi que 10 000 pierres de lune ! (Psst, il s'agit d'une monnaie spéciale à dépenser pour acheter des meubles et des vêtements exclusifs dans notre boutique premium.)

Si vous embarquez dans cette nouvelle aventure avant le 22 juillet, vous débloquerez aussi avec votre achat un style de rêve Jour de pluie exclusif pour Winnie l'Ourson dans votre boîte aux lettres dans le jeu.

Source : Gameloft