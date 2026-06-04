Quatre ans après ses débuts en accès anticipé, Disney DreamLight Valley semble désormais indissociable du paysage des jeux cosy. L’Animal Crossing-like de Gameloft continue de faire souffler la magie au gré des mises à jour saisonnières, chacune marquant l’arrivée d’un ou plusieurs personnages marquants issus du vaste catalogue Disney, de tenues inédites et d’événements pour occuper les joueuses et les joueurs une fois l’effervescence de la découverte passée. L’année 2026 a commencé avec La Belle et le Clochard et Pocahontas, et elle continue avec le plus grand héros de l’Olympe.

Hercule disponible dans Disney Dreamlight Valley

Gameloft poursuit sa feuille de route pour DDV avec « L'Épopée d'un héros », la nouvelle mise à jour gratuite désormais disponible sur l’ensemble des plateformes. Comme son nom le sous-entend lourdement, ce patch met à l’honneur Hercule, accompagné de son fidèle mentor Phil, satyre râleur qu’on adore tous malgré tout. Comme, presque, toujours, l’update de Disney Dreamlight Valley s’accompagne d’une nouvelle porte de Royaume, direction une île d’entraînement oubliée dans les ténèbres où il faudra enchaîner des épreuves afin de restaurer les lieux et convaincre Phil et Hercule de venir s’installer dans la Vallée. Une fois recrutés, les deux héros proposeront leurs quêtes d’amitié respectives et leur habituel lot de récompenses inédites.

Comme à chaque saison, une nouvelle Voie des Etoiles fait son arrivée. « Glamour divin » de son nom, elle propose une collection de nouvelle tenues divines, ainsi que du mobilier olympien et quelques récompenses exclusives comme un Propulseur mythique en forme de nuages, un compagnon Bébé Pégase rose, ou encore le style de rêve Hercule à l'éclat divin. Sans oublier non plus la partie premium de Disney Dreamlight Valley, dont la boutique a reçu de nouveaux objets en tout genre, dont le nouveau compagnon petit chien gentil-gentil-gentil.

Des nouveaux événements et des fonctionnalités demandées

La nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley s’accompagne également de nouvelles options de confort gratuites, notamment les préréglages de décoration. Fonctionnant en parallèle du mode Groupe, cette fonctionnalité permet de sélectionner une partie de votre Vallée et de sauvegarder les objets placés en son sein en tant que préréglage pour supprimer, copier ou replacer tout cela en toute simplicité. La progression du jour a également été revue avec une limite de niveau qui passe de 40 à 50, tout en offrant de nouvelles récompenses dont des vêtements et des meubles. La rotation du Magasin général de Picsou devrait être également plus variée avec cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley.

Les habitués retrouveront aussi le Festival des Parcs Dreamlight du 10 au 30 juin, tandis qu’un nouvel événement, la Chasse aux photos, prendra le relais du 15 au 28 juillet. Ce dernier proposera aux joueurs de traquer d’étranges motifs dans l’environnement et de les immortaliser pour obtenir un cadre exclusif.

Source : Gameloft