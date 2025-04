L'univers féérique de Disney Dreamlight Valley n'en finit pas de surprendre les joueuses et les joueurs. Depuis 2022, Gameloft régale les fans de Disney avec son jeu-service disponible sur à peu près tous les supports. Régulièrement, le titre reçoit des patchs qui ajoutent du contenu attendu et vient améliorer le confort dans le gameplay. Une nouvelle mise à jour gratuite est justement disponible et elle va vous réjouir.

La nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley va vous émerveiller

Après la grande annonce, Disney Dreamlight Valley vous ouvre les portes du Pays des Merveilles ! Et oui, Alice, le Chat de Cheshire et la Reine de Cœur vous donnent dès à présent rendez-vous dans la nouvelle mise à jour gratuite du jeu. Le Royaume inédit qui vous ouvre les portes à cette occasion vous permettra de remplir tout un tas de quêtes d'amitié supplémentaires et de remporter des récompenses pour habiller votre avatar et votre environnement. Tenez-le-vous pour dit, le style victorien sera à l'honneur !

Plusieurs événements seront également de la partie avec cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Soyez au rendez-vous pour participer au « Chaos du Chat de Cheshire » et remporter de quoi décorer votre maison. Le « Festival des Parcs Dreamlight » vous donnera aussi la chance d'obtenir encore plus de matériaux. Et pour les amateurs de Star Wars, faites un tour dans la boutique le 4 mai pour acheter votre première tenue issue de la célèbre franchise.

Disney Dreamlight Valley accueille en plus la fameuse station de défabrication tant attendue des joueuses et joueurs de longue date. Une fois que le chat facétieux aura posé le pied dans votre vallée, vous pourrez remplir de nouvelles quêtes pour obtenir le précieux outil. Celui-ci vous permettra enfin de démanteler vos item préfabriqués pour en récupérer les ressources initiales.

Gameloft corrige encore les bugs qui vous gâchent la vie

La nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley apporte bon nombre d'améliorations au jeu. Dès aujourd'hui, vous pouvez par exemple agrandir votre maison ou l'espace de stockage de votre coffre. Le mode photo intègre quant à lui de nouvelles poses, parfait pour le retour des défis DreamSnaps. Dans un autre genre, les grilles de vos tables sont désormais plus précises. Même le menu de démarrage du jeu s'est mis à jour, votre informant plus clairement des nouveautés.

En outre, les équipes de Gameloft se sont attelées à corriger pas mal de problèmes. De fait, un certain nombre de bugs qui bloquaient les joueuses et joueurs pendant leur quêtes ont été résolus. Cela vaut aussi pour certains soucis d'affichage, de même pour le choix de taille de pièce qui pouvait en empêchait l'accès. Tous les détails sont disponibles dans le patch notes officiel.