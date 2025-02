Si vous aimez les jeux cozy, à l'image par exemple d'Animal Crossing New Horizons, et les univers Disney, vous devriez peut-être vous intéresser à Disney Dreamlight Valley. C'est une simulation de vie sur consoles, PC et mobiles, développée par Gameloft, qui s'appuie sur les mondes féériques élaborés par la firme aux grandes oreilles. Après les updates « Charmante sous toutes les coutures » autour de L'Étrange Noël de Monsieur Jack, avec l'ajout du personnage de Sally, ou encore de l'extension « The Storybook Vale » consacrée à Maléfique, Disney Dreamlight Valley va s'attaquer à un autre très grand classique dans une nouvelle mise à jour avec des persos adorés. Ça arrive très bientôt.

La sortie de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley se précise

Disney Dreamlight Valley ne paye peut-être pas de mine comme ça, mais il a réussi à se construire une communauté. Et ce n'est finalement pas très étonnant lorsque l'on connaît le succès des simulations de vie, et évidemment, des franchises Disney. Pour maintenir l'intérêt sur le long terme, le jeu de Gameloft ajoute régulièrement du contenu gratuit inédit à travers des mises à jour. Le prochain patch de Disney Dreamlight Valley, Tales of Agrabah, vous emmènera dans le royaume merveilleux d'Agrabah, du grand classique Aladdin.

« Après avoir découvert un ancien artefact mystérieux dans le désert, toute la ville d'Agrabah a été recouverte de dangereuses tempêtes de sable. Aidez Aladin et Jasmine à découvrir le secret de l'artefact et à remettre Agrabah dans son état d'origine pour qu'ils puissent rejoindre leurs amis dans la vallée de la lumière des rêves ». Cette nouvelle mise à jour de Disney Valley Dreamlight sera disponible le 26 février 2025.

En termes de contenu, cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley inclut deux personnages adorés et emblématiques, Aladdin et Jasmine. Mais il y a une surprise. En accomplissant de nouvelles quêtes, il sera possible de débloquer le légendaire tapis volant, sur lequel s'envolent les deux tourtereaux, en tant que compagnon permanent. Aladdin bénéficiera également d'un stand pour vendre des gemmes. Cette update Tales of Agrabah de Disney Dreamlight Valley promet aussi de laisser les joueuses et joueurs « s'amuser encore plus avec les îles flottantes » avec quatre nouvelles zones à décorer.

Source : chaîne YouTube officielle du jeu.