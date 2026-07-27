Disney Dreamlight Valley redonne des nouvelles de sa future mise à jour de juillet 2026 qui marquera l'entrée de Ralph et Vanellope dans le jeu-service de Gameloft.

Disney Dreamlight Valley va accueillir un bon lot de nouveautés sous peu. De fait, la mise à jour du 29 juillet 2026 prévoit d'enrichir le jeu avec de nouveaux personnages, dont ceux issus du film d'animation Les Mondes de Ralph. Mais, ce n'est pas tout. Préparez-vous aussi à voir plusieurs améliorations et fonctionnalités intégrer le système du jeu pour offrir un confort de vie plus intéressant encore.

Disney Dreamlight Valley va accueillir Les Mondes de Ralph et plus encore

Nous ne sommes plus qu'à deux jours de la nouvelle mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley. Celle-ci va marquer un nouveau tournant pour la vallée magique avec l'entrée de nouveaux personnages dans le voisinage. Comme vous vous en rendrez vite compte, une étrange borne d'arcade va semer le trouble. Réglez le problème en collectant de la poussière de Pixel et lancez une quête spéciale pour réunir Ralph et Vanellope dans votre partie.

Cette mise à jour gratuite imminente de Disney Dreamlight Valley va également apporter d'autres ajouts. Votre quête d'amitié avec l'un des héros des Mondes de Ralph va vous permettre de débloquer plusieurs récompenses inspirées du film, comme la tenue de Félix et une borne d'arcade d'ameublement.

De manière générale, Disney Dreamlight Valley veut aussi ajouter quelques fonctionnalités de plus avec cette mise à jour. Nous les avons listées pour vous :

Bonus d'amitié après avoir atteint le niveau 10 avec un·e villageois·e

Possibilité d'offrir plusieurs items différents à la fois à un PNJ

3 nouvelles îles flottantes

Nouvelles recettes de craft

2 nouvelles salles d'exposition

De nouveaux événements à venir dans la Valley

La mise à jour du 29 juillet 2026 lancera le coup d'envoi de plusieurs événements dans Disney Dreamlight Valley. Même si certains sont annuels, les équipes de développement garantissent que de nouvelles récompenses seront au rendez-vous. Alors notez bien les dates :

29 juillet au 11 août 2026 : Chaleur de l'été (Summer Sizzle Event)

: Chaleur de l'été (Summer Sizzle Event) 19 août au 8 septembre 2026 : Festival des Parcs volants (Parks Floating Festival)

: Festival des Parcs volants (Parks Floating Festival) 16 au 29 septembre 2026 : Memory Mania Event

Enfin, l'équipe de Disney Dreamlight Valley vous invite à suivre le panel du D23 qui aura lieu le 14 août 2026. Préparez-vous d'ores et déjà à assister à plusieurs grandes annonces pour le jeu.