L'extension du Ranch de Florespérance, très attendue est sortie récemment sur Disney Dreamlight Valley, et alors que le mois de décembre est là, Gameloft ne perd pas de temps et continue d'agrémenter son simulateur de vie phare en nouveaux contenus. Cela prend en l'occurrence la forme du Bal d'Hiver, disponible dès aujourd'hui, et qui accompagne son florilège de contenus gratuits avec une importante mise à jour.

Disney Dreamlight Valley ouvre officiellement le Bal d'Hiver

Les fêtes approchent et la mise à jour Bal d'Hiver de Disney Dreamlight Valley se déploie donc aujourd'hui, le 10 décembre 2025. Cette mise à jour gratuite offre une belle quantité de nouveautés dans la vallée. Parmi les plus importants, on peut notamment citer l'arrivée extrêmement attendue de personnages emblématiques de l'univers de Disney comme Cendrillon. Comme pour les autres personnages, les joueurs la débloqueront via une quête ou une série de quêtes. Une fois Cendrillon débloquée, vous pourrez accomplir ses quêtes d'amitié.

Les autres nouveautés gratuites de la mise à jour Bal d'Hiver de Disney Dreamlight Valley s'intéressent à des fonctionnalités multijoueur très attendues telles que les Équipes de Rêve, permettant aux fans de faire équipe avec d'autres joueurs et de s'entraider pour notamment récolter des ressources. Un nouveau Chemin des Étoiles baptisé Douceur Hivernale est également disponible, qui propose de nombreuses nouvelles énigmes à résoudre. Chaque énigme résolue permet de gagner de nouvelles récompenses idéales pour décorer vos espaces pour toutes les occasions hivernales.

En plus du nouveau contenu gratuit, Disney Dreamlight Valley bénéficiera de modifications importantes concernant le contenu existant via une mise à jour majeure couvrant de nombreux éléments du jeu. Ce notamment au niveau du déblocage dynamique des royaumes, une nouvelle politique de retour chez Picsou et des fonctionnalités améliorées pour le suivi et la récupération des Chemins des Étoiles. Le tout s'accompagne de corrections de bugs et de problèmes techniques majeurs afin de garantir une expérience optimale dans la vallée, en particulier après la sortie du DLC Ranch de Florespérance.

Vous pouvez consulter les notes complètes de la mise jour du Bal d'Hiver de Disney Dreamlight Valley via la publication sur le compte X.com officiel du jeu ci-dessous.

Source : X.com