Disney Dreamlight Valley, c’est un peu devenu le refuge cosy incontournable des fans de l’univers de Mickey. Gameloft a réussi le mélange presque entre Stardew Valley et Animal Crossing, avec la magie de Disney en prime. Le jeu continue de s’améliorer à chaque mise à jour gratuite, et le studio a même revu sa stratégie autour des DLC. Avec l’hiver qui arrive, les plaids, chocolats chauds et marshmallows obligatoires, Gameloft prépare sa mise à jour de fin d’année, qui promet d’ajouter enfin un personnage longtemps réclamé par les joueurs.

Une grande mise à jour gratuite pour Disney Dreamlight Valley

Gameloft ne fait pas les choses à moitié. La prochaine mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley, sobrement baptisée « Le Bal de l’Hiver », débarque sur toutes les plateformes le 10 décembre. Et cette fois, oubliez la simple récolte de baies : on parle d’aventures féériques, de Cendrillon coincée derrière un sort de citrouille et d’un bal digne des contes de fées. La princesse iconique est prisonnière d’un enchantement qui la protège de l’Oublié. Votre mission ? Collaborer avec la Bonne Fée pour lever la barrière et libérer la demoiselle. Une fois dehors, Cendrillon proposera des quêtes inédites, permettant de développer l’amitié, découvrir de nouvelles passions, apprivoiser des créatures farfelues et… d’organiser un Bal de l’Amitié géant dans Disney Dreamlight Valley. Les récompenses ? Des tas de babioles scintillantes pour motiver les plus acharnés.

Pour ceux qui veulent un hiver un peu plus cosy, la mise à jour de décembre de Disney Dreamlight Valley ajoutera la Voie des étoiles Chaleur hivernale. On y ramassera de la neige, on prendra des selfies avec des bonhommes de neige, et on débloquera des atours festifs, des meubles saisonniers et même un bébé Pégase adorable pour vous accompagner. La boutique premium se mettra aussi à jour avec le méga lot Cendrillon, de nouveaux styles pour la princesse et la Bonne Fée, ainsi que des objets inspirés de La Reine des Neiges. Bref, la panoplie hivernale parfaite pour les collectionneurs et les fans de Disney.

Aperçu de la mise à jour de décembre 2025 de Disney Dreamlight Valley

Des récompenses gratuites cet hiver

Mais la mise à jour de décembre de Disney Dreamlight Valley ne se limite pas aux récompenses gratuites, elle introduira DreamTeams. Un système pour créer ou rejoindre des équipes jusqu’à 7 joueurs. Personnalisez noms, devises et motifs, échangez des items et partagez vos plus beaux clichés avec le Fil d’équipe… bref tout ce qu’il faut pour renforcer la partie sociale du jeu. Des améliorations de confort seront également incluses comme un nouvel outil de sélection de villageois pour des selfies précis, une politique de retour de Picsou pour revendre ses objets, des options de filtre et de tri inédites, ou encore fonction de recherche…Il n’aura jamais été aussi simple de gérer la Vallée.

Enfin, deux événements temporaires viendront pimenter l’hiver dans Disney Dreamlight Valley. « Le plaisir d’offrir », du 17 au 31 décembre 2025, permettra de récupérer les succès de l’année précédente et de décrocher des récompenses inédites. Une surprise festive attendra également les joueurs connectés le 25 décembre, mais elle sera récupérable jusqu’au 31 décembre. Quant au « Festival volant d’hiver », il se déroulera du 7 au 28 janvier 2026 et proposera des casse-têtes quotidiens ainsi que des récompenses exclusives, histoire de prolonger la magie de la saison.

Source: Gameloft