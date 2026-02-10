C’est bientôt le grand jour ! La première grosse mise à jour de l’année de Disney Dreamlight Valley arrive et son contenu a été dévoilé par Gameloft. Entre récompenses gratuites, événements, et nouveaux personnages, voici ce qui vous attend.

Ce 11 février, Disney Dreamlight Valley accueillera sa première grande mise à jour de 2026. centrée sur La Belle et le Clochard. Accessible sans prérequis particulier en dehors du déblocage du Château et des Outils Royaux du jeu de base, le patch invitera les joueurs à découvrir un nouveau Royaume inspiré du classique animé de Disney. Ce nouveau monde reprend plusieurs lieux emblématiques du film, dont la célèbre ruelle derrière le restaurant de Tony, théâtre de l’incontournable dîner aux spaghetti. Lady et Clochard y feront naturellement leur apparition, et le joueur sera amené à leur prêter main-forte face aux redoutables employés de la fourrière, jusqu’à organiser une évasion. Le scénario proposera également une traversée pour le moins inattendue d’une tempête de spaghetti, avant que le duo ne rejoigne définitivement la Vallée.

Contenu et événements de la nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley

Une fois installés, Lady et Clochard apportent avec eux leur maison ainsi qu’une série de quêtes d’amitié dédiées, permettant de débloquer différentes récompenses thématiques. À noter que leur arrivée déclenche aussi une série d’événements étranges dans la Vallée, autour d’un mystère très… nouillesque dirons-nous. Dès le 11 février, des buissons de spaghetti feront ainsi leur apparition dans le Château, avant d’autres phénomènes culinaires prévus les semaines suivantes. Voici un aperçu des événements inédits, comme ceux qui feront leur retour dans Disney Dreamlight Valley ces prochaines semaines :

Du 11 au 25 février 2026 : événement de la Saint-Valentin. Complétez diverses requêtes dans la Vallée pour récupérer des récompenses gratuites dont un nouveau cadre pour le monde photo.

: événement de la Saint-Valentin. Complétez diverses requêtes dans la Vallée pour récupérer des récompenses gratuites dont un nouveau cadre pour le monde photo. Du 11 au 17 mars 2026 : retour de l'événement Quelle chance !. Il comprendra deux nouvelles récompenses, sur le thème de la Saint Patrick.

: retour de l'événement Quelle chance !. Il comprendra deux nouvelles récompenses, sur le thème de la Saint Patrick. Du 1er au 21 avril : retour de l’événement Eggstravaganza, qui introduira une nouvelle façon de collecter des œufs dans la Vallée, certains Royaumes et même en mer en les pêchant.

Vidéo en anglais du contenu de la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley.

Nouveautés et une fonctionnalité bienvenue

Naturellement, la mise à jour de Disney Dreamlight Valley s’accompagne également d’une nouvelle Voie des Etoiles proposant des tenues et objets inspirés de La Belle et le Clochard et de Basil, détective privé. Les joueurs pourront notamment recréer le restaurant de Tony dans leur Vallée, débloquer de nouveaux styles pour Mickey et Minnie, du mobilier floral assorti à un compagnon chiot ou encore obtenir des tenues inspirées de Jim Dear et Darling, mais aussi d’Olivia Flaversham et Basil. Enfin, la première grande mise à jour de Disney Dreamlight Valley s’accompagnera également d’améliorations de gameplay. Il sera par exemple, enfin, possible de sélectionner plusieurs objets à la fois et de les déplacer en groupe. C’est sûr, ça va changer la vie des plus grands décorateurs de la Vallée. Toutes ces nouveautés seront donc à découvrir avec le nouveau patch de DDV, qui sera déployé dans la journée du 11 février 2026.

Source : Gameloft