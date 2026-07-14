Disney Dreamlight Valley vous fait gagner un contenu gratuit pour embellir votre vallée. Les fans de Winnie l'ourson vont être ravis, ne passez pas à côté.

Disney Dreamlight Valley vous offre un contenu gratuit Porcinet pour décorer votre partie. Le jeu-service de Gameloft vous fait un nouveau cadeau qui devrait vous faire plaisir. Si vous êtes un amateur de l'univers de Winnie l'ourson, c'est l'occasion d'en profiter pour enrichir encore votre expérience et l'embellir à votre image. Cependant, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour l'obtenir. On vous explique comment le récupérer avant qu'il ne soit trop tard.

Un contenu gratuit Winnie l'ourson pour Disney Dreamlight Valley

Le mois dernier, Disney Dreamlight Valley annonçait son nouveau DLC baptisé Honeyglow Woods. Disponible depuis le 8 juillet dernier, il met à l'honneur un univers que beaucoup de fans attendaient depuis longtemps : celui de Winnie l'ourson ! Et pour célébrer cette sortie, le jeu vous offre un contenu gratuit décoratif à l'image d'un de ses personnages emblématiques.

Du 8 juillet jusqu'au 15 juillet, 15h59 (heure française), Disney Dreamlight Valley vous fait cadeau de la Corde à linge de Porcinet via une vague de Twitch drops. Ce meuble est idéal pour décorer votre vallée et surtout votre jardin tout en affichant votre coup de cœur pour l'adorable cochon de Winnie l'ourson. Pour l'obtenir, pas besoin d'avoir le DLC. Il vous suffit de regarder des personnes en streaming, on vous explique tout.

© Gameloft.

Si vous n'avez encore jamais récupéré de contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley via Twitch, on peut vous dire que la marche à suivre est relativement simple. En l'occurrence, il suffit de relier votre compte du jeu à celui de la plateforme de streaming, puis de regarder un ou plusieurs live pendant une durée totale de 60 minutes cumulées. Voici comment faire :

Assurez-vous que votre compte Disney Dreamlight Valley est relié à celui de Twitch en passant par le site officiel.

Une fois que c'est bon, rendez-vous sur Twitch et suivez pendant 60 minutes au total un ou plusieurs streams du jeu.

Quand vous avez atteint 1 heure de visionnage, retrouvez votre cadeau Corde à linge de Porcinet dans l'inventaire de Twitch drops.

Réclamez votre contenu gratuit Disney Dreamlight Valley.

Finissez par lancer le jeu et récupérer le cadeau dans votre boîte aux lettres.