Si l’été représente généralement pour les studios l’occasion de prendre un peu de repos bien mérité, chez Gameloft, cela n’est pas à l’ordre du jour. Ces dernières semaines, l’équipe a en effet multiplié les nouveautés pour Disney Dreamlight Valley, qui a non seulement accueilli la mise à jour « Au pixel près » introduisant l’univers des Mondes de Ralph dans le jeu, mais également une multitude de contenus gratuits supplémentaires. Et après toutes ces réjouissances, l’heure est venue pour Gameloft de s’attaquer à un autre gros morceau : les bugs.

Disney Dreamlight Valley se met à jour pour chasser les bugs

Car malheureusement pour la communauté, le lancement d’Au pixel près ne s’est pas fait sans l’apparition de quelques problèmes au passage, qui ont naturellement été remontés par les joueurs au cours des derniers jours. C’est d’ailleurs ce qui a permis au studio de mettre en place un nouveau hotfix, déployé au cours de la journée d’hier, afin de faire en sorte que tout ceci ne devienne plus qu’un mauvais souvenir pour les joueurs de Disney Dreamlight Valley. Voici le patch notes complet de la mise à jour du 4 août 2026.

Correctifs et autres améliorations

Correction d’un problème dans la quête « La musique sur les murs », où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués en tentant de piéger l'ombre car le pupitre à musique était manquant.

Le problème récurrent qui empêchait certains joueurs de progresser dans une quête lorsque celle-ci restait bloquée à l'étape « Parler à [Personnage] » a été corrigé.

Correction d’un problème faisant que le Village pouvait ne pas se charger correctement après un déplacement rapide lorsque le style Esplanade tropicale était appliqué, ce qui faisait disparaître les ondulations de pêche, rendait les rochers à miner indisponibles et faisait apparaître les villageois en dehors du Village.

Correction d’un problème dans la quête « Chapitre 12 : Vieux plans, vent nouveau », où la quête ne progressait pas après avoir ramassé et examiné le Journal usé de l'éclaireur.

Le problème de la quête « Chapitre 3 : Un ours très satisfait », où les joueurs de Disney Dreamlight Valley pouvaient rester bloqués à l'étape « Rangez la maison de Winnie en enlevant ce désordre », a été corrigé.

Correction d’un problème dans la quête « Prologue : Trésors d'enfance », où l'Arbre luisant était absent de la carte, ce qui empêchait les joueurs de progresser.

Correction d’un problème faisant que le compagnon premium Hibou savant pouvait apparaître en liberté dans le biome Bibliothèque du savoir, dans le Vallon des contes, avant d'avoir été acquis par le joueur.

Le problème faisant qu’une quatrième colonne non prévue apparaissait dans les catégories Préréglages de maison et de décoration du menu Meubles, en plus d’être partiellement coupée, a été corrigé sur Nintendo Switch.

Correction d’un problème faisant que les joueurs restaient bloqués dans le menu de désassemblage de la Station de désassemblage lorsqu'ils appuyaient sur un bouton de la manette au lieu du bouton « Désassembler » prévu à cet effet.

Correction d’un problème faisant que les truffes ne réapparaissaient pas lorsque les joueurs de Disney Dreamlight Valley partaient en cueillette dans Honeyglow Woods.

Le problème faisant que le Lampadaire pixel unique de Ralph était incorrectement marqué comme réservé à l'extérieur, ce qui empêchait de le placer dans la maison du joueur, a été corrigé.

D’autres changements annoncés

Notons que dans les heures suivant le lancement du patch, de nouveaux signalements ont émergé concernant des problèmes de progression dans la quête « La musique sur les murs ». Gameloft a indiqué avoir commencé à se pencher sur la question, ce qui devrait faire l’objet d’une autre mise à jour à l’avenir. Enfin, si jamais le hotfix de Disney Dreamlight Valley n’est pas encore arrivé sur Nintendo Switch 1 et 2, pas de panique : cela ne devrait plus être qu’une question de temps, promet le studio. Plus d’informations seront communiquées dès que possible.

Source : Gameloft