L’univers de Disney a beau être aussi enchanté et enchanteur que possible, lorsqu’il s’agit de célébrer des événements comme Halloween, il n’est assurément jamais le dernier. Et un jeu comme Disney Dreamlight Valley est d’ailleurs là pour nous le prouver. En effet, pour l’occasion, Gameloft a décidé de sortir les grands moyens : entre chasse aux bonbons et découverte d’un nouvel événement spécial baptisé « Festival volant hanté », les joueurs ont assurément de quoi bien s’amuser. Et la fête ne s’arrête pas là.

Disney Dreamlight Valley fête Halloween avec un cadeau pour tous

Parce que qui dit Halloween dit également déguisements en tout genre, les créateurs de Disney Dreamlight Valley proposent au passage à la communauté de récupérer dès maintenant un élément cosmétique gratuit aux couleurs de l’une des créatures les plus emblématiques de la pop-culture : le vampire. Et si, vous aussi, vous souhaitez pouvoir arborer votre plus belle dentition vampirique dans la Vallée enchantée, voici la marche à suivre :

Lancez Disney Dreamlight Valley et allez dans le menu du jeu

Rendez vous dans l’onglet « Paramètres »

Allez dans l’onglet « Aide »

Entrez le code « VAMPIRETEETH2025 » dans la section « Code d’échange »

» dans la section « Code d’échange » Cliquez sur « Récupérer »

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans la boîte aux lettres pour récupérer votre bien, que vous pourrez ensuite fièrement arborer en ce jour de fête dans Disney Dreamlight Valley. Notez tout de même qu’il peut parfois y avoir un petit délai entre le moment de la validation du code et de la réception de la récompense. Si c’est le cas, pas de panique : cela devrait tout de même arriver très rapidement.

Profitons-en pour rappeler que le « Festival volant hanté », quant à lui, s’étendra jusqu’au 11 novembre prochain, histoire de prolonger quelque peu les festivités de cette fin d’octobre. Vous pouvez donc vous attendre à découvrir de nouveaux contenus au cours des prochains jours, en sachant que la Maison brasserie de potions est débloquée depuis le 29 octobre, donnant ainsi déjà accès à une série de contenus supplémentaires.

Source : Gameloft