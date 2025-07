C'est toujours la fête dans Disney Dreamlight Valley ! Le jeu vous offre une fois de plus un tas de contenus gratuits, alors profitez-en dès maintenant.

Quoi de mieux pour vivre la magie des productions Disney qu'un jeu qui vous permette de vivre au milieu de ses personnages les plus emblématiques ? C'est justement ce que propose Dreamlight Valley, le titre de Gameloft. Vous transportant dans une vallée enchantée, une vie douce, ponctuée de petites quêtes vous attend aux côtés de Mickey, Aladdin, Simba, Alice et autres héros iconiques. D'autant plus que, régulièrement, le studio vous offre du contenu gratuit pour enrichir votre expérience ! Profitez-en vite.

Portez haut vos couleurs grâce ces cadeaux pour Disney Dreamlight Valley

Gameloft a conçu Disney Dreamlight Valley comme un véritable jeu-service. Ça ne l'empêche pas de le rendre payant au départ, mais outre les DLC payants, il lui octroie à un rythme régulier des mises à jour gratuites qui dynamisent concrètement l'aventure in-game. Ainsi, de nouveaux événements se succèdent et des cadeaux sont souvent offerts aux joueuses et joueurs.

C'est d'ailleurs le cas en ce moment-même ! De fait, alors que la mise à jour dédiée à Peter Pan vient d'arriver, Disney Dreamlight Valley vous offre du contenu gratuit. Teasé sur les réseaux sociaux dans le courant du mois de juin, il s'agit de cadeaux pour vous habiller aux couleurs du mois des fiertés (« Pride month »), donc arc-en-ciel.

Sous forme de code gratuit, Disney Dreamlight Valley met ainsi à votre disposition un sweat et un parapluie pour votre personnage. De plus, un élément de décoration arc-en-ciel est aussi offert. En l'occurrence, vous recevrez une banderole et même un cadre thématique pour le mode photo. Aucune date d'expiration n'a été indiquée, il ne tient donc qu'à vous d'en profiter dès maintenant.

© Gameloft.

Comment récupérer les contenus gratuits de Dreamlight Valley ?

Le plus souvent, les contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley sont offerts via une mise à jour. Là, il s'agit d'un code à rentrer manuellement dans votre partie, comme le code « DDVUPDT17TEEGSTAH » toujours valable lui aussi. Alors, pour récupérer des cadeaux « Celebrate Pride », voici comment faire :

D'abord, vérifiez que votre console ou PC est bien connecté à internet.

Lancez Disney Dreamlight Valley.

Rendez-vous dans les paramètres .

. Allez dans l'onglet « Aide ».

». Ensuite, allez dans la barre « Code d'échange ».

». Rentrez le code-cadeau : DDVPRIDE25 .

. Lancez votre partie pour en profiter ! (Il se peut qu'il faille relancer le jeu avant)