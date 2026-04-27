Gameloft continue de gâter les joueuses et les joueurs de Disney Dreamlight Valley dès qu’une occasion se présente. Voici le dernier code de contenus gratuits disponible.
La magie de Disney continue de souffler sur PC et consoles, dont la Nintendo Switch 2 désormais. Quatre ans après ses débuts, parfois difficiles, en accès anticipé, Disney Dreamlight Valley s’est confortablement installé dans le paysage bien encombré des expériences cosy. L’Animal Crossing-like de Gameloft continue de fédérer une communauté très fidèle. Entre de nouveaux personnages, des objets et tenues inédits, et des événements pour rythmer les saisons, le jeu s’améliore à chaque mise à jour. 2026 a déjà marqué l’arrivée de plusieurs héros appréciés, dont La Belle et le Clochard et Pocahontas. Et ce n’est pas fini ! Hercules et ses acolytes seront les prochains à rejoindre la Vallée, mais avant que Disney Dreamlight Valley ne se mette aux couleurs de l’Olympe cet hiver, le studio fait encore de beaux cadeaux à tous les joueurs.
Du nouveau contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley
Les joueurs réguliers de DDLV ne le savent que trop bien, Gameloft adore choyer ses joueurs à la moindre occasion. Alors, à l’occasion de la journée de la Terre, le studio a fait un petit cadeau à l’ensemble des joueurs de Disney Dreamlight Valley. Comme toujours, pas besoin de faire marcher ses neurones ou d’accomplir une série d’actions en jeu, il suffit d’entrer le code « EARTHDAY2026 » dans les menus du jeu, et le tour est joué. Vous obtiendrez ainsi un grand et magnifique érable de sycomore pour décorer votre Vallée. Si c'est votre premier cadeau dans DDLV, voici la marche à suivre pour les rentrer, ainsi que les codes gratuits de Disney Dreamlight Valley encore disponibles :
Comment activer les contenus gratuits DDLV ?
- Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu
- Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran
- Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran
- Entrez ensuite le code « EARTHDAY2026 » (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange »
- Cliquez sur « récupérer ».
- Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.
- Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses.
- Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.
Tous les codes de contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley
- RUNAWORLDOFFROZEN : un sac à Rúna de La Reine des neiges
- WISHBLOSSOMFRAME (envoyé dans la newsletter du jeu) : Cadre photo inspiré du DLC
- HAPPYNEWYEAR2026 : lanternes communautaires du Nouvel An.
- COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025 : Compagnon Dragon fleur de Sakura.
- WELCOME2DDV : Dessert Red Velvet (x5), Pantalon à écussons "Mickey et Minnie" bleu, Veste en flanelle rouge, T-shirt gris uni, Baskets épaisses avec accents rouges, Oreilles de Mickey Célébration, Oreilles de Minnie Célébration, Sac à dos Célébration, Arche de ballons Célébration et Groupes de ballons Célébration.
- HADES15 : Carottes (x3).
- DDVPRIDE25 : Pull joie et arcs-en-ciel, Parapluiejoie et arcs-en-ciel, Bannière de célébration scintillante et Cadre photo 13 joie et arcs-en-ciel. Codes des lots offerts en 2024 (Arche de ballons, Bouquet de ballons, Serre-tête à oreilles, Seau de pop-corn) :
- T-shirts de la Pride
- Scintillant (Pride) : PRIDEGLEAM24
- Illuminé (Bi) : PRIDEILLUMINATE24
- Brillant (Pan) : PRIDESHINE24
- Chatoyant (Asexuel) : PRIDESHIMMER24
- Luisant (MLM) : PRIDEGLOW24
- Rayonnant (WLW) : PRIDERADIATE24
- Lumineux (Trans) : PRIDEBRIGHT24
- Éblouissant (Non-binaire) : PRIDEDAZZLE24
- Étincelant (Pride) : PRIDE20231
- Flamboyant (Bi) : PRIDE20232
- Brillant (Pan) : PRIDE20233
- Chatoyant (Asexuel) : PRIDE20234
- Éclatant (MLM) : PRIDE20235
- Rayonnant (WLW) : PRIDE20236
- Lumineux (Trans) : PRIDE20237
- Éblouissant (Non-binaire) : PRIDE20238
Source : Gameloft