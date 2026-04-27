La magie de Disney continue de souffler sur PC et consoles, dont la Nintendo Switch 2 désormais. Quatre ans après ses débuts, parfois difficiles, en accès anticipé, Disney Dreamlight Valley s’est confortablement installé dans le paysage bien encombré des expériences cosy. L’Animal Crossing-like de Gameloft continue de fédérer une communauté très fidèle. Entre de nouveaux personnages, des objets et tenues inédits, et des événements pour rythmer les saisons, le jeu s’améliore à chaque mise à jour. 2026 a déjà marqué l’arrivée de plusieurs héros appréciés, dont La Belle et le Clochard et Pocahontas. Et ce n’est pas fini ! Hercules et ses acolytes seront les prochains à rejoindre la Vallée, mais avant que Disney Dreamlight Valley ne se mette aux couleurs de l’Olympe cet hiver, le studio fait encore de beaux cadeaux à tous les joueurs.

Du nouveau contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

Cadeau offert à tous les joueurs ©Gameloft

Les joueurs réguliers de DDLV ne le savent que trop bien, Gameloft adore choyer ses joueurs à la moindre occasion. Alors, à l’occasion de la journée de la Terre, le studio a fait un petit cadeau à l’ensemble des joueurs de Disney Dreamlight Valley. Comme toujours, pas besoin de faire marcher ses neurones ou d’accomplir une série d’actions en jeu, il suffit d’entrer le code « EARTHDAY2026 » dans les menus du jeu, et le tour est joué. Vous obtiendrez ainsi un grand et magnifique érable de sycomore pour décorer votre Vallée. Si c'est votre premier cadeau dans DDLV, voici la marche à suivre pour les rentrer, ainsi que les codes gratuits de Disney Dreamlight Valley encore disponibles :

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code « EARTHDAY2026 » (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange »

» (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Tous les codes de contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley

RUNAWORLDOFFROZEN : un sac à Rúna de La Reine des neiges

: un sac à Rúna de La Reine des neiges WISHBLOSSOMFRAME (envoyé dans la newsletter du jeu) : Cadre photo inspiré du DLC

(envoyé dans la newsletter du jeu) : Cadre photo inspiré du DLC HAPPYNEWYEAR2026 : lanternes communautaires du Nouvel An.

: lanternes communautaires du Nouvel An. COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025 : Compagnon Dragon fleur de Sakura.

: Compagnon Dragon fleur de Sakura. WELCOME2DDV : Dessert Red Velvet (x5), Pantalon à écussons "Mickey et Minnie" bleu, Veste en flanelle rouge, T-shirt gris uni, Baskets épaisses avec accents rouges, Oreilles de Mickey Célébration, Oreilles de Minnie Célébration, Sac à dos Célébration, Arche de ballons Célébration et Groupes de ballons Célébration.

: Dessert Red Velvet (x5), Pantalon à écussons "Mickey et Minnie" bleu, Veste en flanelle rouge, T-shirt gris uni, Baskets épaisses avec accents rouges, Oreilles de Mickey Célébration, Oreilles de Minnie Célébration, Sac à dos Célébration, Arche de ballons Célébration et Groupes de ballons Célébration. HADES15 : Carottes (x3).

: Carottes (x3). DDVPRIDE25 : Pull joie et arcs-en-ciel, Parapluiejoie et arcs-en-ciel, Bannière de célébration scintillante et Cadre photo 13 joie et arcs-en-ciel. Codes des lots offerts en 2024 (Arche de ballons, Bouquet de ballons, Serre-tête à oreilles, Seau de pop-corn) :

: Pull joie et arcs-en-ciel, Parapluiejoie et arcs-en-ciel, Bannière de célébration scintillante et Cadre photo 13 joie et arcs-en-ciel. T-shirts de la Pride Scintillant (Pride) : PRIDEGLEAM24 Illuminé (Bi) : PRIDEILLUMINATE24 Brillant (Pan) : PRIDESHINE24 Chatoyant (Asexuel) : PRIDESHIMMER24 Luisant (MLM) : PRIDEGLOW24 Rayonnant (WLW) : PRIDERADIATE24 Lumineux (Trans) : PRIDEBRIGHT24 Éblouissant (Non-binaire) : PRIDEDAZZLE24 Étincelant (Pride) : PRIDE20231 Flamboyant (Bi) : PRIDE20232 Brillant (Pan) : PRIDE20233 Chatoyant (Asexuel) : PRIDE20234 Éclatant (MLM) : PRIDE20235 Rayonnant (WLW) : PRIDE20236 Lumineux (Trans) : PRIDE20237 Éblouissant (Non-binaire) : PRIDE20238



Source : Gameloft