Disney Dreamlight Valley vient de lancer un nouvel événement qui présente donc comme toujours l'occasion de récupérer plein de contenus gratuits pour les joueurs.

L'événement du Festival Flottant du Printemps a en effet d'ores et déjà débuté dans Disney Dreamlight Valley et durera jusqu'au 19 mai 2026, soit seulement une vingtaine de jouurs. Pendant cette période, plusieurs activités vous attendent, certaines déjà disponibles, et d'autres à venir au bout de quelques jours, afin d'obtenir plusieurs récompenses gratuites.

Le printemps s'ouvre sur Disney Dreamlight Valley avec du contenu gratuit à récupérer

Pour commencer le Festival flottant printanier dans Disney Dreamlight Valley, rendez-vous, comme pour le Festival flottant d'hiver ou le Festival flottant d'Halloween, à un portail sur la Place pour commencer l'événement. Vous devrez ensuite résoudre des énigmes pour remporter des récompenses exclusives. Vous pouvez aussi ouvrir le menu de l'événement et appuyer sur Téléportation pour rejoindre le festival flottant depuis n'importe où.

À votre arrivée, vous tomberez sur un capybara féérique et une magnifique végétation. Au début, seules deux énigmes sont immédiatement disponibles pour cette édition printanière du festival de Disney Dreamlight Valley, tandis que la troisième nécessite quelques jours. Sachez que trois autres énigmes se débloqueront ultérieurement pendant toute la durée de l'événement du Festival flottant printanier.

En résolvant ces différents puzzles à venir sur Disney Dreamlight Valley dès aujourd'hui et jusqu'au 19 mai 2026, vous pourrez donc récupérer plusieurs récompenses gratuites, comme suit :

Topiaire d'étalon rugissant : résoudre le puzzle des statues rotatives (déjà disponible)

: résoudre le puzzle des statues rotatives (déjà disponible) Fontaine de bambou printanière : résoudre le puzzle de la fontaine de bambou (déjà disponible)

: résoudre le puzzle de la fontaine de bambou (déjà disponible) Tablier printanier brodé : résoudre le puzzle du capybara (déjà disponible)

: résoudre le puzzle du capybara (déjà disponible) Grenouille cymbale nénuphar : résoudre le puzzle du labyrinthe (à venir le 2 mai 2026)

: résoudre le puzzle du labyrinthe (à venir le 2 mai 2026) Gnome de jardin de Pixie Hollow : résoudre le puzzle du quiz de l'île printanière (à venir le 6 mai 2026)

: résoudre le puzzle du quiz de l'île printanière (à venir le 6 mai 2026) Parapluie-oiseau du Pays des Merveilles : résoudre le puzzle du labyrinthe d'évasion (à venir le 10 mai 2026)

Pour plus d'informations sur l'événement Festival Flottant du Printemps sur le titre de Gameloft, vous pouvez vous rendre sur l'article de blog dédié sur le site officiel du jeu afin de connaître tous les détails sur les puzzles disponibles et à venir tout au long de l'événement, qui se terminera pour rappel le 19 mai 2026.

© Gameloft

Source : Site officiel de Disney Dreamlight Valley