Disney Dreamlight Valley passe lui aussi à l’hiver avec son événement saisonnier : le Festival d’Hiver 2026. A la clé, de belles récompenses gratuites.

Que de chemin parcouru pour Disney Dreamlight Valley quatre ans après son lancement en accès anticipé. Changement de modèle économique, mises à jour salvatrices qui ont considérablement amélioré l’expérience, politique de DLC revue suite aux retours de la communauté, toujours plus de personnages emblématiques et des fonctionnalités à la pelle… Le Stardew Valley façon Disney a bien évolué. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les événements ponctuels qui permettent à tous les joueuses et joueurs de récupérer du contenu gratuit en participant pendant une période donnée. En janvier 2026, du contenu gratuit sera ainsi disponible chaque semaine dans Disney Dreamlight Valley.

Un hiver festif dans Disney Dreamlight Valley

Comme chaque année, le Festival volant d’hiver est arrivé dans la vallée. Du 7 au 28 janvier 2026, les joueurs pourront s’envoler vers une île volante, uniquement accessible pendant la durée de l’événement, pour obtenir des contenus gratuits saisonniers exclusifs. Mais pour mettre la main dessus, il faudra d’abord percer les mystères de ce lieu en résolvant des énigmes qui apparaîtront chaque semaine. On vous rassure, il s'agit davantage d'une formalité que d'une véritable enquête. Il faudra toutefois être régulier, puisqu’une nouvelle énigme, et donc un nouveau cadeau, seront déployés chaque semaine dans Disney Dreamlight Valley. Voici le calendrier du Festival volant d’hiver 2026 :

7 janvier : trois premières énigmes

Énigme 1 : Lapin givré

Dès le 7 janvier 2026, direction la Fontaine de chocolat hivernale et les Piliers de combinaison hivernaux pour élucider la première énigme et recevoir un élégant Chapeau hivernal taupe.

Un adorable lapin givré sautille joyeusement dans l'enceinte du Festival, s'arrêtant souvent pour renifler l'air. Aurait-il faim ? Peut-être pouvez-vous lui offrir une friandise réconfortante ! Il semble avoir un sacré penchant pour le sucré… Voyez si vous pouvez trouver un indice sur ce qu'il souhaite -- vous pourriez bien découvrir quelles gourmandises hivernales il désire !

Énigme 2 : Fontaine de chocolat hivernale

En résolvant cette seconde énigme du festival de Disney Dreamlight Valley, vous obtiendrez une Fontaine de chocolat hivernale rien que pour vous.

En vous promenant dans les champs enneigés, vous apercevez au loin une fontaine gracieuse. Attirés par elle, vous vous approchez pour découvrir que ses jets se sont arrêtés. Peut-être pouvez-vous la réparer ! Regardez attentivement autour de vous… un indice à proximité pourrait détenir la clé pour lui redonner vie. Remplissez la fontaine de friandises réconfortantes pour restaurer son flux !

Énigme 3 : Piliers de combinaison hivernaux

Vous obtiendrez un Bonhomme de neige raffiné en venant à bout de cette troisième énigme de Disney Dreamlight Valley.

En explorant cette île, qui abrite de nombreuses merveilles (et quelques joyeux bonshommes de neige !), vous pourrez tomber sur des piliers en bois gravés de chiffres mystérieux. Les dés situés en dessous semblent réagir à votre toucher... Parcourez l'île à la recherche d'indices et découvrez la bonne combinaison de chiffres et de symboles pour percer le mystère des piliers !

14 janvier : Énigme des lampadaires

A partir du 14 janvier à minuit, heure locale, tous les lampadaires s'éteindront. A vous de les réparer pour recevoir un Legging hivernal imprimé.

Explorer, c'est amusant, mais dans le froid et l'obscurité… pas tellement ! Les lampadaires qui éclairaient autrefois ces chemins festifs se sont éteints et c'est à vous de les réparer. Trouvez les bons items et redonnez-leur leur éclat coloré ! Peut-être que l'équipe de maintenance a laissé quelques notes pour vous guider…

21 janvier : Énigme de la Forteresse gelée

Dès le 21 janvier, la dernière énigme du festival d’hiver de Disney Dreamlight Valley sera débloquée. Elle permettra de remporter un Manteau d'hiver taupe.

Se reposer, c'est merveilleux, surtout dans une Forteresse gelée douillette ! En y entrant et en sentant la chaleur vous envelopper, vos yeux tombent sur un bonhomme de neige tout câlin. Mais lorsque vous vous penchez pour lui faire un câlin réconfortant… il se met à parler ! Cette Peluche de Microlaf vous met au défi avec un questionnaire amusant. Répondez correctement à ses questions pour gagner un prix stylé !

Pour accéder au Festival volant d’hiver 2026 de Disney Dreamlight Valley, il vous faudra donc vous rendre sur l’île spéciale à partir du portail situé sur l'Esplanade. Pour aller plus vite, vous pouvez également sélectionner l'icône « Se téléporter ». Voici la marche à suivre pour participer à l’événement :

Lancez Disney Dreamlight Valley ;

Allez sur l’Esplanade et prenez le portail ;

Alternative : pour aller plus vite, allez dans le menu, puis « Événement » et sélectionnez « Se téléporter » ;

Venez à bout de la/les énigmes, sachant que certaines demandent des objets particuliers ;

Récupérez votre/vos récompenses depuis le menu.

Source : DDV