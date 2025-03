Se balader dans un monde enchanté, habité par nos personnages de films préférés auprès desquels accomplir tout un tas de missions... c'est ce que propose Disney Dreamlight Valley ! Le jeu-service de Gameloft est un cozy game qui a largement trouvé son public. Il faut dire qu'il accueille très régulièrement de nouvelles mises à jour. Ainsi, les joueuses et les joueurs ont du nouveau contenu en continu. D'ailleurs, les prochains à venir ont déjà leaké sur la toile. Vous voulez savoir de quoi il s'agit ?

Disney Dreamlight Valley prépare Pâques

On compare souvent Disney Dreamlight Valley à Animal Crossing New Horizons. Les deux jeux ont en commun cet esprit détente propre aux cozy games. Ils affichent aussi de nombreuses options de personnalisation pour son avatar comme pour sa maison. Autre similarité, la volonté de coller au calendrier réel des joueuses et des joueurs.

Ainsi, Disney Dreamlight Valley vient d'accueillir une nouvelle mise à jour qui intitulée « Histoires d'Agrabah ». Or, celle-ci s'accompagnera bientôt de nouvelles festivités dans l'air du temps. De fait, les célébrations de Pâques approchent et Gameloft tient à vous faire vivre la cueillette des œufs dans le jeu.

Or, le prochain événement saisonnier de Disney Dreamlight Valley connaît quelques fuites en avance. Alors qu'on s'attend à le voir débuter autour du mois d'avril, plusieurs récompenses et contenus à acquérir ont déjà fuité sur le fil Reddit dédié au jeu. Voici la traduction française d'une bonne partie — si ce n'est toutes — des nouveautés prévues :

Ensemble de fleurs de printemps

Pack Winnie l'ourson

Ensemble Alice pour le joueur

Ensemble mur d'Agrabah

Ailes de fleurs de printemps

Ensemble Chasseur de Pâques

Skin Maison de la Ruche

Stand de Raiponce et Dingo

Ensemble abeille sucrée

Peluche de costume de lapin

Cuillère à miel géante

Oreilles et queue de Bourriquet

Pack Arcade

Offre groupée Célébration verte

Ensemble Jardin des lapins

Topiaire d'œufs de Pâques