Disney Dreamlight Valley se met à l'heure de l'hiver avec un nouvel événement qui démarre dès maintenant pour vous accompagner pendant les jours plus froids et les fêtes de fin d'année.

Les festivités reprennent dans Disney Dreamlight Valley. Après la mise à jour du 10 décembre dernier, Gameloft vous réserve tout un tas de belles choses pour finir 2025 comme il se doit. Cela passe par les nouvelles quêtes introduites autour du personnage de Cendrillon, mais aussi d'un événement annuel qui revient dès aujourd'hui. Un tas de récompenses et de succès vous attendent, c'est le moment de relancer le jeu.

Disney Dreamlight Valley ouvre le bal des cadeaux

Le mois de décembre a été l'occasion de lancer le Bal d'hiver dans Disney Dreamlight Valley. L'une des plus célèbres princesse de la Company aux grandes oreilles a ainsi fait son entrée dans la Vallée avec toutes les quêtes qui l'accompagnent. Mais Cendrillon et tous vos voisins en ont encore en réserve pour vous avec un événement qui revient chaque année. Les fans l'adorent et l'attendent toujours impatiemment pour s'immerger pleinement dans une ambiance magique et chaleureuse.

Alors dès aujourd'hui, prenez part à l'événement « Le plaisir d'offrir » (« The Gift of Giving ») de Disney Dreamlight Valley. Ainsi, du 17 au 31 décembre, vous allez pouvoir décrocher les succès disponibles seulement temporairement chaque année en réalisant des missions spéciales, comme pêcher un poisson festif. D'ailleurs, vous pourrez récolter des ressources spécifiques uniquement disponibles pendant cette période pour répondre à certaines demandes ou réaliser des objets saisonniers. Tout est ainsi réuni pour que vous vous plongiez dans une atmosphère hivernale à l'image des plus grands films d'animation de la Company.

N'oubliez pas non plus les cadeaux déposés au pied de l'Arbre de Noël de Dreamlight chaque jour du 25 au 31 décembre. Gameloft poursuivra bien cette tradition comme chaque année, avec une « surprise supplémentaire » offerte précisément le jour de Noël. Notez enfin que plusieurs personnages de Disney iconiques seront mis particulièrement en valeur pendant toutes ces festivités. En plus de Cendrillon, les sœurs Anna et Elsa d'Arendelle (La Reine des neiges) seront ravies de célébrer les événements saisonniers avec vous. Il ne vous reste plus qu'à pousser les portes de la Vallée pour passer de bonnes fêtes en compagnie de vos héros et héroïnes préférés.