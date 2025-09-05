Du nouveau vous attend dès maintenant sur Disney Dreamlight Valley. Gameloft vous a préparé un événement à ne pas louper avec plein de contenus gratuits à la clef.

Disney Dreamlight Valley, c'est LE jeu qui vous invite à vivre votre vie avec les personnages de vos films préférés. À vous d'entretenir la Vallée merveilleuse et d'assurer sa pérennité en répondant aux quêtes de ses prestigieux habitants et en la personnalisant à votre convenance. Véritable jeu-service, le titre propose régulièrement des événements pour rythmer votre expérience et il y a des cadeaux à gagner !

Disney Dreamlight Valley vous fait passer par toutes les émotions

Pour préparer la rentrée, Disney Dreamlight Valley a accueilli une nouvelle mise à jour. À cette occasion, un nouvel univers a fait son entrée dans le jeu de Gameloft : celui de Vice Versa. Les équipes ont même pensé à un nouvel l'événement Memory Mania en son honneur, ce qui devrait d'autant plus faire plaisir aux fans.

Du 3 au 16 septembre 2025, prenez le temps d'explorer la Vallée et les différents Royaumes accessibles de Disney Dreamlight Valley. Vous y trouverez tout un tas d'objets appartenant à Riley, l'héroïne des films Vice Versa. En les retrouvant tous, vous pourrez compléter les souvenirs de l'héroïne et ainsi obtenir des récompenses. Chacun apparaît une fois par heure et vous devrez en récupérer 5 en tout :

Gâteau d'anniversaire : aux Royaumes de Rémy, Wall·E et Vaiana.

aux Royaumes de Rémy, Wall·E et Vaiana. Équipement de hockey : dans les maisons de Mickey, Dingo et Merlin.

dans les maisons de Mickey, Dingo et Merlin. Crosse de hockey : au magasin de Picsou.

au magasin de Picsou. Téléphone portable : près du restaurant Chez Rémy, dans le village de départ.

Une fois que vous avez complété les différents souvenirs de Riley, plusieurs contenus gratuits vous seront offerts. Plusieurs compagnons animaliers resteront à vos côtés : le lapin Envie, l'écureuil Anxiété, le corbeau Ennui, la Tortue Embarras et le capybara Nostalgie. Vous serez aussi récompensé de tenues et décorations pour votre personnage de Disney Dreamlight Valley : la statue de lance Slashblade, un uniforme et une crosse de hockey.

Maintenant, à vous de jouer pour remplir tous les objectifs de l'événement Memory Mania. C'est une belle façon de vous occuper dans Disney Dreamlight Valley en attendant de futurs mises à jour et DLC !

