Si Disney Dreamlight Valley rencontre un si beau succès, c'est en partie grâce à ses mises à jour régulières. Le jeu-service de Gameloft ne cesse d'enrichir et de faire vivre son contenu. Ainsi, il donne l'occasion aux fans d'interagir avec toujours plus de personnages cultes et de participer à des missions saisonnières. C'est d'ailleurs le moment de relancer le jeu pour participer aux festivités en cours. Des récompenses gratuites sont à gagner.

Un peu de chance dans Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley vient de s'offrir une nouvelle mise à jour. Intitulée « Histoires d'Agrabah », elle met à l'honneur le film Aladdin et ses personnages iconiques. Elle vient également avec son lot de correctifs et d'optimisations. Mais, c'est aussi l'occasion pour le jeu de se mettre à l'heure du printemps (avec un tout petit peu d'avance).

Ce faisant, tout a été préparé pour le nouvel événement saisonnier de Disney Dreamlight Valley : « Lucky You! ». Celui-ci a démarré le 10 mars dernier et s'étendra sur une semaine. Vous avez donc jusqu'au 17 mars prochain pour en profiter au maximum. Vous le constaterez assez vite, il a été pensé sur le thème de la Saint-Patrick. C'est donc le moment de tenter votre chance pour obtenir des récompenses.

En vous promenant dans les différentes zones de Disney Dreamlight Valley, ramassez les trèfles que vous verrez. Ceux à trois feuilles apparaissent par intervalles de 5 minutes, tandis qu'il faudra attendre 1h30 entre chaque trèfle à quatre feuilles. Le lundi 17 mars sera cependant l'occasion de croiser beaucoup plus souvent ces derniers.

Ces trèfles vous seront bien utiles. Utilisez-les au stand d'artisanat pour ajouter de la couleur à la vallée grâce au chaudron pied de l'arc-en-ciel. De nouvelles options de personnalisation s'offriront ainsi à vous. Mais ce n'est pas tout ! Pendant toute la durée de l'événement, vous pourrez remplir un nouvel accomplissement pour gagner une récompense surprise. La chance est à portée de main, profitez-en sans attendre avant la future mise à jour.