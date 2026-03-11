C'est toujours la fête dans Disney Dreamlight Valley. Les mises à jour se suivent continuellement et, avec elle, de nouveaux événements. Au fil du temps, certains sont même devenus des rendez-vous incontournables. Ainsi, en ce mois de mars, les anciens comme les nouveaux joueurs vont mettre leur chance à l'épreuve avec les nouvelles célébrations. D'autant plus que du contenu gratuit attend tout le monde, c'est le moment d'en profiter.

Quelle chance vous avez avec Disney Dreamlight Valley

Mardi prochain, nous serons enfin le 17 mars, une date synonyme de Saint-Patrick. Disney Dreamlight Valley se met déjà dans le thème avec le retour de l'un de ses événements les plus emblématiques. Pour l'occasion, le studio Gameloft pare son jeu de vert et de symboles qui ne trompent pas. L'événement « Quelle chance ! » (« Lucky You! ») démarre.

La chasse aux trèfles est donc lancée du 11 au 17 mars 2026. Vous en trouvez des tas dans Disney Dreamlight Valley pendant toute cette période. Ceux à 3 feuilles sont les plus répandus. Il faudra alors ouvrir davantage l'œil pour dégoter ceux à 4 feuilles, plus rares. Sachez d'ailleurs que vous pouvez réunir 10 trèfles à 3 feuilles et 500 Dreamlight pour en fabriquer un à 4 feuilles. Autrement, voici tout ce qu'il faut savoir sur leurs apparitions dans la vallée :

Type de trèfle Du 11 au 16 mars Le 17 mars 3 feuilles Apparition toutes les 5 minutes (9 exemplaires simultanément dans la vallée) Apparition toutes les 90 minutes (1 seul exemplaire) 4 feuilles Apparition toutes les 90 minutes (1 seul exemplaire) Apparition toutes les 15 minutes (9 exemplaires simultanément dans la vallée)

Cette nouvelle quête annuelle dans Disney Dreamlight Valley va vous permettre à nouveau de fabriquer du contenu événementiel. L'inimitable chaudron « pied de l'arc-en-ciel » fait évidemment son retour cette année. Mais 2026 ajoute deux nouveautés gratuites aux festivités. Ainsi, vous pourrez aussi concevoir une arche de trèfles porte-bonheur et une bannière de trèfle porte-bonheur. Sans compter sur la chemise porte-bonheur que vous pourrez remporter en décrochant le succès « Quelle chance » si vous ne l'avez pas eu par le passé.

© Disney / Gameloft.