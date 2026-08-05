Disney Dreamlight Valley vous convie pour un nouvel événement estival. Pour l'occasion, le jeu-service de Gameloft vous réserve de nouvelles récompenses offertes en accomplissant des missions.

Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance de la saison qu'un bon événement, et ça, Disney Dreamlight Valley l'a bien compris. De nouvelles festivités démarrent aujourd'hui pour l'événement Chaleur de l'été 2026. Ainsi, du 5 au 8 août, vous allez pouvoir récolter des guimauves et remplir des quêtes quotidiennes et ainsi obtenir des cadeaux.

L'événement Chaleur de l'été est lancé dans Disney Dreamlight Valley

L'arrivée des Mondes de Ralph dans l'univers de Disney Dreamlight Valley n'est pas la seule nouveauté du moment. Le jeu lance aujourd'hui un événement pour prolonger l'ambiance estivale en ce mois d'août 2026. C'est le retour des célébrations Chaleur de l'été. Du 5 au 18 août, partez à la chasse aux guimauves dans la vallée !

Quelles récompenses obtenir avec les guimauves de Disney Dreamlight Valley ?

Pendant l'événement Disney Dreamlight Valley, deux types de guimauves (bleue et rose) fleurissent dans la vallée. Vous devrez les récolter pour pouvoir réaliser certaines recettes de cuisine, mais également remplir des missions ou réaliser des plans d'artisanat. Or, l'un comme l'autre ne se trouve que dans certains endroits :

Guimauve Lieu(x)

Bleue Esplanade, Plage enchantée, Prairie tranquille, Forêt du Courage, Bayou de la Confiance

Rose Sur les buissons à l'Esplanade (toutes les 30 min)

Pour obtenir un maximum de guimauves pendant la durée de l'événement Chaleur de l'été de Disney Dreamlight Valley, on vous conseille d'être accompagné d'un personnage disposant d'une capacité pour vous aider à en ramasser encore plus. Ensuite, si vous en avez récolté assez, vous pourrez crafter les meubles et réaliser les recettes suivants :

Meubles : Chaise longue d'extérieur Foyer de feu de joie Glacière vintage Station d'artisanat d'été Station de cuisine de barbecue grésillant

Recettes : Guimauves grillées S'mores



Quelles sont les missions spéciales de l'événement Chaleur de l'été ?

En plus de cela, deux missions Dreamlight vous attendent pendant la durée de l'événement estival de Disney Dreamlight Valley. Ces tâches secrètes nécessitent non seulement que vous ramassiez des guimauves, mais en plus que vous cuisiniez avec. En réalisant les deux recettes spéciales, vous gagnerez du contenu gratuit. En l'occurence, il s'agit de deux accessoires pour vos tenues :

Haut d'ornithologue : valider le mystère « Partage des douceurs » en offrant 25 guimauves grillées aux habitants.

: valider le mystère « Partage des douceurs » en offrant 25 guimauves grillées aux habitants. Sac à dos de randonnée : compléter le mystère « Savoure des douceurs » en mangeant 25 S'mores.



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