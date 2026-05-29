Annoncée il y a peu, la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley se précise aujourd’hui davantage avec une présentation des nouveautés à venir très bientôt.

Voilà maintenant une semaine que la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley a été annoncée par Gameloft, et que les joueurs n’attendent plus qu’une chose : que le 3 juin 2026 arrive pour pouvoir en profiter. C’est en effet mercredi prochain que débutera officiellement « L’Épopée d’un héros » qui, vous l’aurez compris, marquera alors l’arrivée de l’univers d’Hercule dans le jeu, avec de nouveaux personnages, des quêtes supplémentaires, et bien sûr des récompenses inédites. Et l’heure est venue d’en savoir plus à ce sujet.

Disney Dreamlight Valley présente la mise à jour d’Hercule

À quelques jours du lancement de cette nouvelle mise à jour, les créateurs de Disney Dreamlight Valley ont en effet pris la parole pour préciser ce qui attend les joueurs dès la semaine prochaine, avec une vidéo posant les bases de cette prochaine aventure. Outre l’introduction de deux nouveaux héros, à savoir le courageux Hercule et Phil le sage satyre, « L’Épopée d’un héros » conduira ainsi les joueurs à découvrir une île d’entraînement envahie par les ténèbres, où de nombreuses épreuves héroïques les attendent.

Car pour pouvoir restaurer la lumière dans ce nouveau royaume, il faudra évidemment se montrer digne des dieux en compagnie d’Hercule et de Phil. Après quoi, tous deux seront enfin enclins à rejoindre votre vallée, où le héros grec vous ouvrira notamment les portes de sa magnifique demeure. Ce qui vous permettra, au passage, d’accéder à de nouvelles quêtes d’amitié, et de débloquer de nouvelles récompenses comme la force divine ou de nouvelles tenues. Bref, comme toujours : Disney Dreamlight Valley ne manquera pas de générosité.

Notons que pour les joueurs déçus de l’absence de Megara, qui a fait beaucoup fait réagir depuis l’annonce de « L’Épopée d’un héros », Gameloft a un message pour vous : « Nous avons entendu votre requête ». Voilà qui s’annonce plutôt prometteur donc, puisque cela tend déjà à laisser penser que le personnage pourrait à son tour débarquer dans le monde de Disney Dreamlight Valley au détour d’une mise à jour ultérieure. Cela dit, nous n’en attendions pas moins de la part du studio, qui se montre toujours très à l’écoute de sa communauté.

Source : Gameloft