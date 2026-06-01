C’est aujourd’hui une nouvelle semaine pleine de promesses qui démarre, à la fois pour les joueurs du monde entier et pour les fans de Disney Dreamlight Valley. En effet, tandis que tout le monde se trouve actuellement sur le pied de guerre pour les nombreuses conférences qui nous attendent dans les prochains jours, les aficionados du titre de Gameloft, quant à eux, n’attendent qu’une seule chose : l’arrivée de la mise à jour « L’Épopée d’un héros » prévue pour le 3 juin, qui promet cette fois encore son lot de surprises et de nouveautés.

Hercule débarque en force dans Disney Dreamlight Valley

Comme annoncé la semaine dernière, cette mise à jour permettra au studio d’introduire l’univers d’Hercule dans Disney Dreamlight Valley par le biais d’un nouveau royaume, où l’objectif sera d’aider le héros grec et son acolyte, Phil, à rétablir la lumière dans un monde envahi par les ténèbres. Pour les joueurs, cela sera alors l’occasion de se lancer dans de nouveaux défis, qui permettront non seulement de débloquer de nouvelles quêtes d’amitié avec les deux héros en question, mais aussi de mettre la main sur de nombreuses récompenses inédites.

Parmi elles notamment : de nouvelles tenues dignes des dieux, mais aussi tout un tas de décorations qui permettront aux joueurs de Disney Dreamlight Valley de redécorer leur vallée à l’image de la Grèce antique. Sans compter l’introduction d’un nouveau compagnon, qui n’est autre qu’un adorable bébé pégase rose. En parallèle, Gameloft en profitera également pour introduire un nouveau bundle Hercule dans la boutique premium, qui comprendra notamment un kit de construction aux inspirations athéniennes, et un bébé cerbère en tant que compagnon.

Vous êtes davantage branché princesses que héros grecs ? Dans ce cas, sachez que cette mise à jour estivale de Disney Dreamlight Valley s’adressera aussi à vous avec l’arrivée de nouveaux items dans la boutique premium ; qu’il s’agisse d’une robe inédite pour Ariel, d’un skin de maison « Château en fleurs », ou de Rajah en tant que compagnon pour Jasmine et Aladdin. Ajoutez à cela une série de nouveaux événements accompagnés de leurs récompenses dédiées, et vous avez alors un tableau plus que complet de ce qui vous attend au cours des prochaines semaines.

Des nouveautés très attendues au programme

Pour finir, cette mise à jour sera aussi évidemment l’occasion pour Gameloft d’introduire des nouveautés et améliorations très attendues par la communauté. Cela comprendra l’augmentation du niveau maximum des joueurs jusqu’au niveau 50, l’ajout de nouvelles options pour le Mode Photo, l’ouverture de deux nouvelles pièces dans la Grande exposition d’Olaf, et enfin l’arrivée d’options de décors pré-établies. De quoi faire de Disney Dreamlight Valley un jeu toujours plus complet donc, pour le plus grand bonheur des fans.

Source : Gameloft