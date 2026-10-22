Gameloft tenait son nouveau showcase Disney Dreamlight Valley pas plus tard que ce 21 octobre 2026, un rendez-vous annuel qui a mis en lumière le prochain DLC, The Keepsake Sea.

Avant sa sortie le 18 novembre 2026, Disney Dreamlight Valley s'est offert une belle présentation de son DLC The Keepsake Sea. Véritable plongée dans la piraterie et les univers aquatiques de la Company, il va combler autant les fans de Peter Pan que de Pirates des Caraïbes. D'autant qu'un nouveau Star Path et une mise à jour gratuite arriveront à point nommé pour accompagner cette extension avant les fêtes de fin d'année.

Présentation du DLC The Keepsake Sea avant la sortie le 18 novembre

Disney Dreamlight Valley va faire de vous une véritable créature marine (sirène) dans le DLC The Keepsake Sea. Apprêtez-vous à embarquez sur la mer des Souvenirs perdus pour découvrir une toute nouvelle région. Là aussi, l'Oubli a frappé. Ce sera alors à vous d'user de la magie pour réveiller les quatre Gardiens et raviver la mémoire des lieux et des habitants.

Ce DLC The Keepsake Sea va donc mettre à l'honneur un univers centré autour des licences maritimes de Walt Disney. Pour y faire honneur, l'équipe de Gameloft a conçu trois nouveaux biomes, chacune avec ses zones sous-marines. On attend encore toutes les traductions françaises exactes, mais on déjà vous les décrire :

Candy Cove : une zone qui a tout d'un dessert givré

: une zone qui a tout d'un dessert givré Le royaume oublié : un territoire entre terre et mer

: un territoire entre terre et mer Shipwreck Shores : une baie de pirates colorée

Disney Dreamlight Valley va ainsi prendre une nouvelle dimension avec le DLC The Keepsake Sea. Visiblement mu par la même inspiration que l'extension de Pokemon Pokopia plus tôt cette année, le jeu va vous permettre de naviguer sous l'eau et d'y aménager le décor à votre convenance. Sous votre forme de sirène personnalisable, vous serez comme un poisson dans l'eau ! Puis si vous préférez voguer sur l'eau, un bateau pirate enchanté sera aussi de la partie, vous offrant un nouveau foyer marin.

Quels personnages et films seront représentés dans The Keepsake Sea ?

Si on est curieux de découvrir tout l'environnement du DLC The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, on est aussi très emballé à l'idée de découvrir les personnages qui le peupleront. La bande-annonce présentée lors du showcase du 21 octobre nous en donne déjà une bonne idée :

Atlantide, l'empire perdu (Milo James Thatch)

(Milo James Thatch) Hercule (Megara)

(Megara) Le Monde de Némo (Dory)

(Dory) La Petite Sirène (Polochon et Sébastien)

(Polochon et Sébastien) Peter Pan (Wendy et le Capitaine Crochet)

(Wendy et le Capitaine Crochet) Pirates des Caraïbes (Jack Sparrow)

Il n'en faut évidemment pas plus pour rendre les fans de Disney Dreamlight Valley extatiques. Sur le post X officiel du trailer de The Keepsake Sea, on ne peut lire que des messages enthousiastes. Certains ont tout simplement « hâte d'être une sirène ». D'autres disent déjà que ce sera « la meilleure extension ». Verdict le 18 novembre 2026 !

Plusieurs éditions, packs et bonus pour Disney Dreamlight Valley et son nouveau DLC

Si vous avez déjà le jeu Disney Dreamlight Valley, vous pouvez vous procurer à part le DLC The Keepsake Sea en précommande ou dès le 18 novembre 2026. Vous recevrez alors un bonus de 5 000 ou 10 000 pierres de lune (Moonstones) selon que vous achetez la version standard ou Deluxe. Cette dernière inclus en plus une tenue exclusive, un style de maison et deux compagnons (Polochon et Sébastien).

Pour les nouveaux venus sur Disney Dreamlight Valley, plusieurs packs comprenant le jeu avec un ou plusieurs DLC sont d'ores et déjà disponibles. À ceux-là s'ajoute désormais The Keepsake Sea avec deux éditions :

Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea Edition : comprend le jeu de base et l'extension Keepsake Sea, ainsi qu'un lot de 5 000 pierres de lune

: comprend le jeu de base et l'extension Keepsake Sea, ainsi qu'un lot de 5 000 pierres de lune Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition 2026 : comprend le jeu de base, l'extension Wishblossom Ranch et l'édition Deluxe de Keepsake Sea, ainsi qu'un lot de pierres de lune

Enfin, pour tout achat du DLC Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, vous recevrez un bonus cadeau si vous jouez entre le 18 novembre et le 2 décembre 2026. Il s'agit d'un skin spécial pour votre apparence de sirène.

© Disney et Gameloft

Un nouveau Star Path et Lilo & Stitch pour fin 2026 dans Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley a encore de belles surprises en réserve pour ses joueuses et joueurs. D'abord, un nouveau Star Path (voie des étoiles) vient d'être lancé pour accompagner la présentation de The Keepsake Sea. Accessible du 21 octobre au 2 décembre 2026, il vous permet d'obtenir des tenues de sirène et de pirate.

Enfin, pour bien finir l'année, Gameloft a annoncé la dernière mise à jour gratuite de 2026. Baptisée “Ohana Holidays”, elle sera rythmée par l'arrivée de Lilo dans la Vallée. Stitch va enfin retrouvée sa partenaire de rigolades le 9 décembre prochain. De nouveaux événements festifs seront alors de la partie dans Disney Dreamlight Valley.