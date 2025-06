Sorti en accès anticipé sur toutes les plateformes en septembre 2022, puis en version 1.0 fin décembre, Disney Dreamlight Valley va enfin répondre aux insistantes doléances de la communauté pour ajouter une fonctionnalité maintes fois demandée. Celle-ci arrivera plus précisément via une prochaine mise à jour, entre autres grosses nouveautés récemment annoncées par Gameloft.

Disney Dreamlight Valley synchronise enfin ses royaumes

Disney Dreamlight Valley ne semble pas manquer de sitôt d'arguments pour redonner envie aux joueurs de retourner dans les nombreux royaumes de la marque aux grandes oreilles. Gameloft a en effet récemment annoncé une feuille de route bien chargée pour son titre phare, avec de nombreuses mises à jour majeures gratuites au programme. La prochaine en date arrive d'ailleurs le 18 juin. Baptisée « Les Mystères du Rocher du Crâne », elle permettra ainsi de retourner en enfance dans l'univers de Peter Pan.

Mais la Fée Clochette de Gameloft avait une autre belle annonce dans sa besace. Depuis son lancement fin 2023, la communauté PlayStation déplore l'absence de cross-save sur Disney Dreamlight Valley. Gameloft en a bien conscience, et a donc annoncé une très bonne nouvelle à leur attention. « Hautement demandée par la communauté, la fonctionnalité de cross-save pour les utilisateurs PlayStation arrivera avec la mise à jour Les Mystères du Rocher du Crâne le 18 juin 2025 ! ».

Dès le mercredi 18 juin 2025, il sera donc enfin possible pour les joueuses et joueurs PS4 et PS5 de partager leurs sauvegardes Disney Dreamlight Valley sur d'autres plateformes. Comme dit le dicton, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ? À noter que, après cette mise à jour majeure du 18 juin, Gameloft ajoutera le 9 juillet le final de l'extension Le Val du Livre de Contes avec « Les Royaumes Non Écrits ». Après Peter Pan, l'automne et l'hiver à venir dans Disney Dreamlight Valley devraient par ailleurs nous envoyer respectivement dans les royaumes de La Belle et la Bête et de Cendrillon. Mais c'est là une histoire pour la prochaine fois.

© Gameloft

Source : Gameloft