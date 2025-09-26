Gameloft prépare une nouvelle mise à jour pour Disney Dreamlight Valley et les joueurs risquent bien de tomber sous le charme. Attendue pour le 1er octobre, elle promet des surprises qui devraient ravir aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Gameloft prépare une grosse surprise pour les joueurs de Disney Dreamlight Valley. Dès le 1er octobre, la mise à jour Retour au Château de la Bête (Return to Beast’s Castle) sera disponible. Et pour faire monter la hype, une nouvelle vidéo vient tout juste de révéler son contenu. Au programme : de nouveaux personnages cultes, une ambiance d’Halloween et même une quête romantique inédite.

Big Ben et Lumière débarquent sur Disney Dreamlight

Bonne nouvelle pour les fans de La Belle et la Bête. Deux figures emblématiques font leur entrée dans la vallée : Big Ben et Lumière. Dans la vidéo, on les découvre en pleine enquête aux côtés de Belle et de la Bête. Leur objectif : percer un mystère qui plane sur le château. Une fois leur mission accomplie, ils pourront bien sûr rejoindre votre village avec leurs propres quêtes et interactions. Ce duo apporte une vraie touche de nostalgie. On sent que Gameloft connaît l’importance de ces personnages et cherche à enrichir encore l’univers Disney déjà bien fourni du jeu Disney Dreamlight Valley.

Autre surprise, le château de la Bête ne sera plus tout à fait le même. Cette fois, les joueurs le retrouveront plongé dans une ambiance sombre et inquiétante. Toiles d’araignée, couloirs obscurs et décors mystérieux donnent au lieu une vraie atmosphère de manoir hanté dans Disney Dreamlight Valley. Ce changement est malin. Il permet de revisiter un décor déjà connu tout en ajoutant du contenu inédit. Même si vous avez terminé toutes les quêtes de Belle et de la Bête, vous aurez donc une bonne raison d’y retourner.

Une Voie des étoiles pour Halloween

Évidemment, qui dit octobre dit Halloween. La mise à jour Disney Dreamlight Valley inclura une Voie des étoiles inédite baptisé “Witchful Thinking”. L’idée est simple : transformer la vallée en un décor magique et effrayant. Potions, chaudrons, planeur en forme de grimoire… tout y est. C’est l’occasion rêvée de donner un look surnaturel à votre village.

Gameloft a aussi pensé aux joueurs prêts à investir quelques pierres de Lune (Moonstones). Le bundle premium “Once Upon a Dance” (4000 pierres de lune) proposera une quête romantique exclusive pour Belle et la Bête. Au fil de cette aventure, vous pourrez débloquer de nouvelles tenues, du mobilier royal et des costumes de bal pour votre avatar.

La boutique premium Disney Dreamlight Valley accueillera également deux ajouts sympathiques : un chat noir coiffé d’un chapeau de sorcière en animal de compagnie, et un skin Halloween pour le Château des Rêves, illuminé de couleurs violettes et décoré de citrouilles.

Une mise à jour riche en surprises

Avec ce nouveau contenu, Gameloft confirme sa volonté de garder Disney Dreamlight Valley vivant et attrayant. L’ajout de personnages cultes, l’évolution du château et l’ambiance Halloween devraient séduire aussi bien les nouveaux joueurs que les vétérans. En clair, si vous aimez l’univers Disney et que vous cherchez une excuse pour replonger dans le jeu, cette mise à jour d’octobre tombe à point nommé.

