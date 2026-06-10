Pas de temps à perdre pour Disney Dreamlight Valley qui, peu après sa dernière mise à jour, lance déjà un nouvel événement rempli de contenus gratuits à obtenir pour les joueurs.

Il fait assurément bon d’être joueur de Disney Dreamlight Valley ces derniers temps. En effet, alors que le titre de Gameloft vient tout juste d’accueillir sa dernière grosse mise à jour avec « L’Épopée d’un héros », les surprises continuent de tomber pour donner toujours plus de bonnes raisons à la communauté d’y retourner. Ainsi, en plus de l’arrivée du monde d’Hercule au sein de la Vallée, les joueurs peuvent dès maintenant profiter du retour de l’événement Dreamlight Parks Fest, qui apporte son lot de nouveautés pour l’occasion.

Un nouvel événement est lancé dans Disney Dreamlight Valley

Accessible jusqu’au 30 juin prochain, ce dernier marque le retour d’une multitude d’activités au sein de Disney Dreamlight Valley, telles que la récolte, la pêche ou encore l’artisanat. Les possesseurs du jeu peuvent également profiter de l’événement pour répondre aux demandes des villageois de leur Vallée, ce qui leur permettra de remporter des récompenses exclusives, de nouveaux meubles de décoration pour le parc d’attractions, ou encore « de superbes seaux de pop-corn qui feront passer le plaisir au niveau supérieur ».

Et pour ce faire, rien de plus simple : il suffit alors de récolter une série de boutons colorés apparaissant au sein de la Vallée à intervalles réguliers. Voici tout ce qu’il faut savoir :

1 bouton rouge apparaîtra toutes les 6 minutes autour des maisons des villageois, avec un maximum de 10 boutons présents simultanément

apparaîtra toutes les 6 minutes autour des maisons des villageois, avec un maximum de 10 boutons présents simultanément 1 bouton bleu peut être trouvé en pêchant près d’une ondulation spéciale rose et bleue dans la Prairie paisible et sur la Plage éblouissante Même si ces zones de pêche spéciales réapparaissent toutes les 20 et 30 secondes, vous pourrez trouver des boutons bleus dans des ondulations classiques blanches ou bleus de Disney Dreamlight Valley

peut être trouvé en pêchant près d’une ondulation spéciale rose et bleue dans la Prairie paisible et sur la Plage éblouissante 5 boutons de fleurs apparaîtront autour de la Place et de la Prairie paisible toutes les 30 minutes, avec un maximum de 10 à la fois

apparaîtront autour de la Place et de la Prairie paisible toutes les 30 minutes, avec un maximum de 10 à la fois Des boutons violets peuvent être craftés via un établi en utilisant des boutons rouges et bleus préalablement récupérés

peuvent être craftés via un établi en utilisant des boutons rouges et bleus préalablement récupérés Les boutons verts sont obtenus en accomplissant des quêtes quotidiennes et hebdomadaires Assurez-vous de vous connecter régulièrement pour accomplir une quête quotidienne, qui vous permettra d’obtenir un total de 20 boutons verts

sont obtenus en accomplissant des quêtes quotidiennes et hebdomadaires

De nombreuses récompenses gratuites à la clé

« Certains villageois comptent sur toi pour leur concocter un délicieux plat », précisent également les créateurs de Disney Dreamlight Valley. Chaque jour sera ainsi l’occasion pour Picsou, Ursula, WALL-E, Mickey Mouse ou Vaiana de confier une nouvelle quête aux joueurs, tandis que d’autres missions pourront également faire leur apparition tout au long du Dreamlight Parks Fest.

« Si vous avez déjà participé aux éditions précédentes, n’oubliez pas d’aller voir Woody et Buzz l’Éclair, qui vous proposeront de nouvelles quêtes » rappelle par ailleurs Gameloft. En sachant, bien sûr, que nombre de récompenses et autres surprises seront alors à la clé pour chaque quête ou objectif réalisé durant l’événement. Retrouvez la liste complète sur le site officiel du jeu.

Source : Gameloft