La magie de Disney continue de souffler et elle vient désormais caresser l’océan. Le 18 novembre 2026, Gameloft a en effet déployé The Keepsake Sea, la nouvelle extension de Disney Dreamlight Valley, qui plonge les joueurs sous l’océan et les embarque dans une aventure pleine de piraterie en compagnie du Capitaine Crochet ou encore de Jack Sparrow. Comme à son habitude, le studio a tenu à célébrer l’événement en offrant du contenu gratuit à tous les joueurs de DDV, qu’ils aient acheté le nouveau DLC ou non.

Trois contenus gratuits à récupérer pour Disney Dreamlight Valley

Les vétérans de DDV connaissent la chanson par cœur depuis le temps. A chaque nouvelle mise à jour, chaque nouveau DLC, Gameloft s’assure systématiquement de gâter sa communauté. Cela passe parfois par des codes contenant des contenus gratuits à entrer directement dans le jeu, mais souvent c’est sur Twitch que cela se passe. L’éditeur propose ainsi de nouvelles récompenses pour l’ensemble des joueurs, qu’ils possèdent Disney Dreamlight Valley, son DLC, ou non. En regardant au total 2 heures de streaming sur la plateforme, il sera ainsi possible de récupérer les contenus gratuits suivants, sachant que certains sont en réalité une prolongation de la dernière campagne :

Cadre photo Keepsake Sea : regarder le stream pendant 1 heure

: regarder le stream pendant 1 heure Compagnon Crocodile Pirate : regarder le stream pendant 1 heure 30 minutes

: regarder le stream pendant 1 heure 30 minutes Bateau Sea Witch : regarder le stream pendant 2 heures

Vous avez donc jusqu’au jeudi 3 décembre 2026 à 6h59, heure française, pour faire le nécessaire afin de récupérer vos contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley. Rappelons que vous n'avez pas besoin de rester derrière votre écran pour que cela fonctionne. Vous pouvez tout aussi bien laisser tourner une diffusion en tâche de fond, en vous assurant que le volume soit au minimum à 1% afin que cela soit validé. Quelques manipulations seront en revanche nécessaires pour vous assurer d’être éligible, notamment en vérifiant bien que vous avez lié vos comptes Amazon et Gameloft. Voici la marche à suivre :