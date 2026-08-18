Pas de temps mort pour Disney Dreamlight Valley. A peine Ralph a-t-il eu le temps de poser ses valises et ses grosses paluches dans la Vallée que Gameloft a déjà dévoilé la suite de sa feuille de route pour 2026. Entre une nouvelle extension payante, la quatrième depuis le lancement du jeu, des nouveautés gratuites, dont la venue de Lilo quatre ans après que Stitch se soit déjà confortablement installé, les prochains mois s’annoncent chargés. Mais Gameloft avait gardé une belle surprise, une première pour le jeu, avec l’arrivée de deux icônes Disney Channel : Hannah Montana et Lizzie McGuire. Le D23 a décidément été le théâtre de belles annonces, et le studio ne pouvait conclure cette série sans offrir du contenu gratuit aux joueurs de Disney Dreamlight Valley.

Deux codes de contenus gratuits Disney Dreamlight Valley

Le programme s’annonce chargé pour les joueurs de DDV. Dès septembre, Oogie Boogie viendra célébrer Halloween avec un événement gratuit de six semaines et des récompenses thématiques. En décembre, ce sera au tour de Lilo de faire son arrivée dans la Vallée pour enfin être réunie avec son duo de toujours. Et puis il y a The Keepsake Sea, la quatrième extension payante du jeu, attendue pour octobre. Elle devrait nous emmener sous l’eau et transformer notre personnage en sirène. Une sirène qui devrait croiser le chemin d’un pirate légendaire : Jack Sparrow. Et avant tout ça, les joueurs de Disney Dreamlight Valley nostalgiques des grands jours de Disney Channel pourront rendre hommage à Hannah Montana et Lizzie McGuire dès le 19 août dans la boutique premium. En attendant toutes ces nouveautés Gameloft a mis à disposition deux nouveaux codes de contenus gratuits à savoir :

DDVD23PANELGIFT : veste aux couleurs du D23.

: veste aux couleurs du D23. DREAMJOURNEY : Stand du 10e anniversaire de Disney Magic Kingdoms.

Les autres codes de contenus gratuits pour Disney Dreamlight Valley

JNHRSYDMAC0603 : Salade de baies, Pierre, Bois tendre, Graines de carotte, Graines de blé, Graines de laitue.

: Salade de baies, Pierre, Bois tendre, Graines de carotte, Graines de blé, Graines de laitue. DDVPRIDE2026 : Tiare papillon et Jardin arc-en-ciel rond.

: Tiare papillon et Jardin arc-en-ciel rond. SPIRITOFSPRING2026 : Costume de l'Esprit du printemps.

: Costume de l'Esprit du printemps. EARTHDAY2026 : un érable de sycomore pour décorer la vallée.

: un érable de sycomore pour décorer la vallée. SLEAPRSYDNEE0409 : Bouillabaisse, Graines de maïs, Graines de tomate, Canne à sucre.

: Bouillabaisse, Graines de maïs, Graines de tomate, Canne à sucre. RUNAWORLDOFFROZEN : un sac à Rúna de La Reine des neiges.

: un sac à Rúna de La Reine des neiges. WLCMJAMESTURNER0326 : Salade de baies, Pierre, Bois tendre, Graines de carotte, Graines de blé, Graines de chou.

: Salade de baies, Pierre, Bois tendre, Graines de carotte, Graines de blé, Graines de chou. TIME4SPAGHETTI2026 : Motif Spaghetti, Cadre du mode Photo.

: Motif Spaghetti, Cadre du mode Photo. PAWSOMEPLUTO26 : Cadre « Pleasant Paws » pour le mode Photo.

: Cadre « Pleasant Paws » pour le mode Photo. WISHBLOSSOMFRAME (envoyé dans la newsletter du jeu) : Cadre photo inspiré du DLC.

(envoyé dans la newsletter du jeu) : Cadre photo inspiré du DLC. HAPPYNEWYEAR2026 : lanternes communautaires du Nouvel An.

: lanternes communautaires du Nouvel An. COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025 : Compagnon Dragon fleur de Sakura dans Disney Dreamlight Valley.

: Compagnon Dragon fleur de Sakura dans Disney Dreamlight Valley. WELCOME2DDV : Dessert Red Velvet (x5), Pantalon à écussons "Mickey et Minnie" bleu, Veste en flanelle rouge, T-shirt gris uni, Baskets épaisses avec accents rouges, Oreilles de Mickey Célébration, Oreilles de Minnie Célébration, Sac à dos Célébration, Arche de ballons Célébration et Groupes de ballons Célébration.

: Dessert Red Velvet (x5), Pantalon à écussons "Mickey et Minnie" bleu, Veste en flanelle rouge, T-shirt gris uni, Baskets épaisses avec accents rouges, Oreilles de Mickey Célébration, Oreilles de Minnie Célébration, Sac à dos Célébration, Arche de ballons Célébration et Groupes de ballons Célébration. HADES15 : Carottes (x3).

: Carottes (x3). DDVPRIDE25 : Pull joie et arcs-en-ciel, Parapluie joie et arcs-en-ciel, Bannière de célébration scintillante, Cadre photo joie et arcs-en-ciel.

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code de votre choix dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Source : Gameloft