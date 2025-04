Plus de deux ans après sa sortie, Disney Dreamlight Valley continue de fédérer sa communauté, toujours aussi fidèle. Mais ce mois-ci est spécial pour le studio qui en est à l’origine : il fête ses 25 ans. Un anniversaire symbolique que l’éditeur français célèbre dans plusieurs de ses productions, y compris la plus populaire. Du contenu gratuit est alors offert à l’ensemble des joueurs de Disney Dreamlight Valley, mais il ne va pas trop falloir tarder.

Des contenus gratuits pour Disney Dreamlight Valley

Gameloft fête ses 25 ans en grande pompe. L’éditeur français a alors décidé de marquer le coup dans plusieurs de ses jeux, dont Disney Dreamlight Valley. L’ensemble des joueurs peuvent donc récupérer une poignée de contenus gratuits presque sans avoir à lever le petit doigt. En outre, l’éditeur donne 25 Gâteaux d'anniversaire, 2500 Dreamlights, 2500 Pièces et surtout 250 Pierres de Lune. Une ressource très convoitée, qui permettra de faire quelques achats dans la boutique Premium ou dans le tiers payant de la Voie des étoiles. Seule condition pour les récupérer : lancer Disney Dreamlight Valley avant le 30 avril 2025 et les réclamer avant cette même date. Vous trouverez vos précieux directement dans votre boîte à lettres, via le courrier intitulé « 25 ans de magie Gameloft », mais ne tardez donc pas trop pour mettre la main dessus.

D’autant que ces Pierres de Lune gratuites tombent à pic. Le jeu a en effet tout récemment accueilli sa nouvelle mise à jour, « Wonderland Whimsy » et une Voie des Étoiles, toutes deux axées autour d’Alice aux Pays des Merveilles. Plus intéressant encore, ces ressources pourront être utilisées pour acheter les premiers contenus basés sur Star Wars de Disney Dreamlight Valley. Ils contiennent R2-D2 en tant que compagnon et des options pour aménager votre maison en vous inspirant de la planète Naboo. C’est un alors un beau cadeau que Gameloft fait à l’ensemble des joueuses et des joueurs.

Quels sont les futurs contenus du jeu ?

Pour la suite, il faudra attendre cet été pour découvrir la prochaine mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley, ainsi que la seconde partie de son DLC annuel. Si l’on se fie à la roadmap du studio, Peter Pan devrait faire une entrée fracassante dans le jeu. D’ici là, de nouveaux objets Star Wars débarqueront à l’occasion du fameux 4 Mai, journée dédiée à la licence emblématique. Les joueurs devraient être en mesure de revêtir les robes de Jedi, quand il se murmure qu’un certain Grogu pourrait rejoindre la Vallée.

Source : Gameloft