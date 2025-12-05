Disney Dreamlight Valley sait maintenir l'engouement après ses DLC, et il semblerait que ce soit encore le cas. L'extension du Ranch de Florespérance, très attendue, est sortie il y a quelque temps déjà, et maintenant que décembre est là, les joueurs peuvent se préparer à l'arrivée imminente de la prochaine mise à jour : le Bal d'Hiver.

Une grande invitation au Bal dans Disney Dreamlight Valley

La mise à jour Bal d'Hiver amène l'un des personnages les plus demandés dans Disney Dreamlight Valley, ainsi que de nombreux nouveaux contenus. Si vous vous demandez quand vous pourrez profiter de la mise à jour Bal d'Hiver de Disney Dreamlight Valley, vous trouverez ci-dessous la date et l'heure de sortie, ainsi que toutes les informations disponibles à son sujet.

La mise à jour Cendrillon, Bal d'Hiver, sera disponible à Disney Dreamlight Valley le mercredi 10 décembre. L'heure exacte n'est pas encore confirmée, mais si le calendrier des mises à jour est le même que pour les précédentes, elle devrait être disponible dans l'après-midi chez nous. La mise à jour du Bal d'Hiver amène enfin Cendrillon à Disney Dreamlight Valley. Comme pour les autres personnages, les joueurs la débloqueront via une quête ou une série de quêtes. Une fois Cendrillon débloquée, vous pourrez accomplir ses quêtes d'amitié.

La mise à jour Cendrillon va également ajouter à Disney Dreamlight Valley une nouvelle fonctionnalité multijoueur appelée Équipe de Rêve. C'est un ajout qui permettra aux fans de faire équipe avec d'autres joueurs et de s'entraider. Vous pourrez partager des ressources, accomplir des quêtes ensemble et, de manière générale, vous faciliter la tâche. Ce sera particulièrement utile pour trouver des objets comme les Gemmes Brillantes, parfois difficiles à dénicher.

La mise à jour Cendrillon introduit également dans Disney Dreamlight Valley un nouveau Chemin des Étoiles intitulé Douceur Hivernale. Il propose de nombreuses nouvelles énigmes à résoudre, et chaque énigme résolue vous permettra de gagner de nouvelles récompenses. Les joueurs peuvent s'attendre à des tâches liées à diverses activités telles que la cuisine, l'extraction minière et la pêche.

Source : Dreamlight Valley sur X.com