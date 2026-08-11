Les cliquetis des bornes d'arcade résonnent désormais dans la Vallée. Quatre ans après avoir été teasé, Ralph a fait son arrivée dans Disney Dreamlight Valley et le bonhomme aux grosses mains n’est évidemment pas venu les poches vides. Pour accompagner son arrivée, Gameloft a, comme à son habitude, déployé une grande mise à jour gratuite, qui apporte plusieurs changements demandés fréquemment par la communauté. Parmi eux, de nouveaux préréglages de décoration ou encore une rotation du Magasin général de Picsou désormais plus variée. Parfait pour retaper, une énième fois sa place centrale. Et comme souvent, l’éditeur en profite également pour arroser les joueurs de quelques cadeaux. Du nouveau contenu gratuit peut désormais être récupéré pour Disney Dreamlight Valley et cette fois pas besoin de rester collé devant Twitch.

Du nouveau contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

C’est devenu une petite routine pour les joueurs réguliers de DDV. Gameloft adore les choyer dès que l’occasion se présente et l’arrivée de Ralph, accompagnée de nouveaux événements saisonniers, ne fait évidemment pas exception. Le studio fait donc une nouvelle fois un petit cadeau à l’ensemble des joueuses et des joueurs de Disney Dreamlight Valley. Et pas besoin de passer par Twitch ou de faire fonctionner ses neurones. Enfin presque. Gameloft a en effet décidé d’en faire une petite énigme sur les réseaux sociaux, mais on vous donne directement la solution. Il suffit donc d’entrer le code « DREAMJOURNEY » pour récupérer un bâtiment surmonté des grandes oreilles de Mickey et de son chapeau iconique. Si c'est votre premier cadeau dans DDV ou que ça faisait longtemps que vous n’aviez pas mis les pieds dans la Vallée, voici la marche à suivre pour le rentrer, ainsi que les codes gratuits de Disney Dreamlight Valley encore disponibles :

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code « DREAMJOURNEY » dans la section « code d'échange »

» dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Tous les codes de contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley