Pour célébrer l’arrivée de sa nouvelle mise à jour et de son nouveau résident, Gameloft offre du contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley à l’ensemble des joueurs.

La magie de Disney n’est pas prête de s’arrêter de souffler sur consoles et PC. Quatre ans après ses débuts en accès anticipé, puis son lancement officiel, Disney Dreamlight Valley ne cesse de s’étoffer au fil de ses mises à jour saisonnières. Cet été, la Vallée prendra des airs de salle d’arcade avec l’arrivée de Ralph, héros du film Les Mondes de Ralph. Pour célébrer cette venue longtemps attendue, Gameloft offre, comme à son habitude, du nouveau contenu gratuit à tous les joueurs de DDV.

Du contenu gratuit disponible pour Disney Dreamlight Valley

Les joueurs réguliers de DDV connaissent le refrain depuis le temps. Gameloft adore particulièrement gâter sa communauté dès que l’occasion s’offre à lui. L’éditeur offre donc du nouveau contenu gratuit à l’ensemble des joueurs pour célébrer l’arrivée de sa dernière mise à jour, qui s’accompagne notamment de Ralph, adorable colosse au grand cœur. Comme souvent, tout se passera sur Twitch. En regardant une heure de diffusion sur Disney Dreamlight Valley auprès d’un streameur participant, vous pourrez repartir avec un lit en briques, inspiré de Les Mondes de Ralph.

Lit de Ralph en briques rouges : regarder un ou plusieurs streams pendant 60 minutes au total

On rappelle, comme toujours, qu’il n’y a pas besoin de rester collé devant son ordinateur ou son téléphone pendant une heure. Il est tout à fait possible de faire tourner la diffusion en tâche de fond, avec le son à 1% et de vaquer à ses occupations. Il n’est pas non plus nécessaire de regarder les streams de Disney Dreamlight Valley d’un seul coup. Vous pouvez les échelonner entre différents créateurs de contenus, le temps de visionnage étant calculé sur l’ensemble des streams participants regardés.

Vous avez ainsi jusqu’au 5 août à 14h59 pour faire le nécessaire pour récupérer votre contenu gratuit de Disney Dreamlight Valley. Quelques manipulations seront en revanche nécessaires pour vous assurer d’être éligible, notamment en vérifiant bien que vous avez lié vos comptes Amazon et Gameloft. Voici la marche à suivre :

Liez vos comptes Twitch et Disney Dreamlight Valley sur le site officiel.

Regarder 60 minutes de stream du jeu, soit en une fois, soit en plusieurs.

Rendez-vous dans votre inventaire de drops Twitch sur le site pour réclamer votre contenu gratuit.

Ouvrez votre boîte aux lettres dans votre partie pour récupérer le cadeau.

Source : Gameloft