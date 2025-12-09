Disney Dreamlight Valley a su s’imposer comme une référence dans le domaine des jeux cosys. Année après année, saison après saison, mise à jour après mise à jour, Gameloft n’a cessé de peaufiner sa nouvelle poule aux œufs d’or. Nouvelles zones, personnages tant attendus, fonctionnalités qui améliorent le quotidien… la simulation de vie version Mickey continue de rencontrer un large succès. Le jeu recevra sa mise à jour habituelle de décembre dans quelques heures, et un contenu gratuit sera offert à tous les joueurs de Disney Dreamlight Valley dans le même temps.

Du contenu gratuit offert à tous les joueurs

Les joueurs réguliers de DDLV le savent bien, la prochaine mise à jour majeure sera déployée ce mercredi 10 décembre 2025. Celle-ci marquera l'arrivée de Cendrillon, de nouvelles quêtes, ainsi que d’objets et événements exclusifs. De quoi occuper les joueurs pendant les fêtes, et justement, Gameloft semble être d'humeur festive. Le studio français a en effet prévu un petit cadeau pour accompagner cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley . En entrant le code « COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025 », les joueuses et joueurs débloqueront le compagnon « The Sakura Blossom Dragon », une création née de la collaboration avec la communauté. Attention toutefois, il faudra attendre que la mise à jour soit déployée pour que le code gratuit de Disney Dreamlight Valley soit actif, soit dans la soirée du 10 décembre 2025. D'ici là, il ne sera donc pas valide.

Rares sont les occasions de récupérer un compagnon gratuitement dans Disney Dreamlight Valley, alors n'oubliez pas de profiter de ce cadeau lorsqu'il sera disponible. Pas de panique, nous avons préparé un petit tutoriel pour vous expliquer comment activer ce code et récupérer votre contenu gratuit (quand il sera actif, on le reprécise une dernière fois au cas où, pour ceux qui lisent de travers.)

©Gameloft

Envie de mettre la main sur ce contenu gratuit ? Rien de plus simple, il suffit de savoir comment faire. Voici la marche à suivre pour récupérer ce cadeau :

Lancez Disney Dreamlight Valley et ouvrez le menu du jeu

Allez dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche

Entrez le code dans la section « code d'échange »

Cliquez sur « récupérer ». Un message vous marquera que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal

Allez dans la boîte aux lettres pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané



Source : Gameloft