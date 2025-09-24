La Vallée n'a pas fini de vous enchanter. Dans le monde fantastique des héros cultes de la Compagnie aux grandes oreilles, de nouvelles surprises vous attendent en continu avec du contenu gratuit à la clé. Vous ne serez donc pas surpris si on vous dit que Disney Dreamlight Valley vous réserve encore de belles aventures pour bientôt. Le teasing a d'ores et déjà commencé, vous allez adorer !

Disney Dreamlight Valley vous prépare du contenu gratuit

De très belles choses se passent en ce moment autour de Disney Dreamlight Valley ! Le jeu a enchaîné les nouveautés tout l'été et a fait la joie des fans de la licence Vice Versa avec l'intégration de l'univers et des quêtes scénarisées. Mais, l'annonce la plus importante était encore d'une plus grande envergure. C'est officiel, les équipes de Gameloft sortiront en fin d'année un tout nouveau DLC intitulé Wishblossom Ranch. Cela dit, ce n'est là qu'une part des nouveautés à venir.

Ça y est, Gameloft a tourné la page sur les événements estivaux pour se consacrer au dernier trimestre de 2025. Ainsi, le studio donné de nouveaux détails sur son programme pour les saisons automnales et hivernales. Les futurs univers stars de Disney Dreamlight Valley se confirme plus encore : d'abord, nous aurons droit à du contenu gratuit autour de La Belle et la Bête. Puis, à l'approche de la saison la plus froide, c'est Cendrillon qui sera à l'honneur.

La roadmap avait déjà été annoncée, mais une chose change cette fois dans la communication du studio. En effet, Gameloft va faire la joie des fans avec ce détail qui se met à jour : la fenêtre de sortie pour les contenus gratuits en lien avec La Belle et la Bête. Maintenant que nous sommes arrivés à l'automne, on peut enfin dire officiellement que cela arrivera « bientôt ». Ce ne serait donc plus qu'une question de jour pour que Lumière, Big Ben, Mrs Samovar et tous leurs compagnons soient de nouveau sous les projecteurs de Disney Dreamlight Valley pour des quêtes inédites et certainement un tas de tenues et meubles inédits à obtenir.