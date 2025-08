Disney Dreamlight Valley a une belle surprise pour ses joueuses et joueurs. Non seulement c'est gratuit, mais elle parlera tout de suite aux plus grands fans de la Company.

Le monde enchanté de Disney Dreamlight Valley a encore bien des cadeaux à offrir à sa communauté. D'ordinaire, ils s'avancent via des mises à jour de plus ou moins grande importance, mettant en avant des univers très connus des films et séries de la célèbre Company. Mais, cette fois, c'est du contenu gratuit offert encore plus simplement qui s'avance pour tout le monde et pour une occasion spéciale !

Un bon cadeau dans Disney Dreamlight Valley

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Disney Dreamlight Valley, il s'agit d'un titre très « cosy » qui vous plonge dans un univers habité par les héros de vos films et séries Disney préférés. Vous naviguez dans cette vallée à la rencontre de chacun pour répondre à de petites quêtes et participer à des événements réguliers. Ainsi, vous récoltez toutes sortes de récompenses pour décorer votre environnement, votre maison et personnaliser à votre image votre propre personnage.

En ce sens, Disney Dreamlight Valley prend la forme d'un jeu-service qui offre très souvent du contenu gratuit. L'arrivée d'un nouvel univers est souvent l'occasion de mettre en place des événements et donc de faire des cadeaux à tout le monde. Mais, il arrive aussi que les équipes de développement vous face un présent via un code d'échange ou, plus simplement, directement dans la boutique !

C'est par ce biais justement que le nouveau cadeau de Disney Dreamlight Valley s'offre à vous et il n'est pas banal ! Il s'agit d'une bannière célèbre les 70 ans de Disneyland Resort, le parc d'attractions ouvert à Anaheim en 1955. Vous pouvez la récupérer directement dans la boutique Premium du jeu du 30 juillet au 6 août 2025. Il ne faut donc plus tarder pour faire l'acquisition de cet objet de décoration peu banal. Une fois dans votre inventaire, vous pourrez l'utiliser pour habiller votre environnement avec classe.