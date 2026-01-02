2026 s’annonce féérique pour les joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Histoire de commencer l’année avec des étoiles plein les yeux, le studio vous offre du contenu gratuit.

En 2025, Disney Dreamlight Valley a considérablement évolué grâce à des mises à jour gratuites et payantes. Nouvelles options de confort, mécaniques facilitant la décoration de la vallée, personnages attendus depuis longtemps, changements dans la politique de DLC… L’année aura été chargée pour le jeu cosy phénomène. Les prochains mois devraient également être animés, avec notamment l'arrivée de La Belle et le Clochard en début d'année, puis de Pocahontas au printemps et d'Hercules en été. Mais avant d'accueillir de nouveaux résidents, les développeurs ont fêté le passage à la nouvelle année avec du contenu gratuit, comme promis.

Du nouveau contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

Les joueurs réguliers de DDLV le savent : Gameloft sait se montrer généreux lors des fêtes. L'événement saisonnier « Le Plaisir d'offrir » a ainsi occupé les inconditionnels de Disney jusqu'au 31 décembre 2025, en leur proposant de participer à une multitude d'activités pour remporter de nouveaux objets et accessoires gratuitement. Mais après les fêtes, les développeurs de Disney Dreamlight Valley savent que nous avons l’estomac plein et un degré de flemme élevé. C'est pour cette raison que le studio français nous fait un joli cadeau qui ne nécessite pas de lever le petit doigt. Il vous suffira d'entrer le code « HAPPYNEWYEAR2026 » pour obtenir des décorations d'étoiles festives. Aucune date limite pour réclamer ce code n'a été communiquée. Pas de panique, nous avons préparé un petit tutoriel pour vous expliquer comment activer ce code et récupérer votre contenu gratuit de Disney Dreamlight Valley.

« Bonne année. Nous avons hâtes de vous faire découvrir le contenu de cette année et que vous le découvriez. » Gameloft

Envie de récupérer ce contenu gratuit ? C'est simple comme tout et vous explique la marche à suivre pour récupérer ce cadeau :

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code « HAPPYNEWYEAR2026 » dans la section « code d'échange »

dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Source : Gameloft