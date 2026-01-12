La magie de Disney soufflera encore en 2026 sur consoles et PC. Quatre ans après ses débuts en accès anticipé, Disney Dreamlight Valley est parvenu à fidéliser une communauté solide, qui se régale à chaque nouvelle mise à jour. En plus de nouveaux personnages à recruter, chaque update s’accompagne en effet d’événements, de nouveautés améliorant la qualité de vie et d’améliorations globales qui permettent lui permettent de s’imposer comme l’un des jeux cosys les plus populaires de ces dernières années. Le studio a déjà présenté dans les grandes lignes sa feuille de route pour 2026 de Disney Dreamlight Valley et cette année encore sera marquée par l’arrivée de licences très attendues. Mais avant que La Belle et le Clochard, Pocahontas ou Hercules n’arrivent, l’hiver s’invite dans le jeu, avec ses cadeaux habituels.

Encore du contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

Tout joueur régulier de DDLV le sait : Gameloft adore choyer ses joueurs. En ce moment, une série d'énigmes permet à la communauté de remporter des récompenses gratuitement. De nouvelles devinettes seront proposées chaque semaine jusqu’à la fin du mois, avec toujours plus de cadeaux à la clé. Si cela ne suffisait pas, le studio poursuit sur sa lancée en offrant du contenu gratuit sans avoir à faire marcher ses neurones. Il suffit d'entrer un le code « WISHBLOSSOMFRAME » dans les menus du jeu et le tour est joué. En plus d’un compagnon dragon trop mignon, tous les joueurs de Disney Dreamlight Valley peuvent ainsi récupérer un cadre photo, pour immortaliser leurs moments préférés dans la vallée avec un peu plus de style.

Aperçu du cadre par ©Disimyy

Aucune date limite pour réclamer ce code de contenu gratuit n'a été communiquée. Nous avons concocté un petit tutoriel pour vous expliquer comment activer ces codes et récupérer vos contenus gratuits de Disney Dreamlight Valley. Voici la marche à suivre :

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code « WISHBLOSSOMFRAME » et « HAPPYNEWYEAR2026 » (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange »

» et (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Source : Gameloft