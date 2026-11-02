Disney Dreamlight Valley vous donne encore une chance de célébrer Halloween avec un code cadeau qui vous permet de recevoir un nouveau contenu gratuit.

Les festivités d'Halloween ne sont pas terminées dans la Vallée. Un nouveau code Disney Dreamlight Valley vous donne droit à du contenu gratuit dans la thématique de cette année. Si vous avez aimez les tours d'Oogie Boogie, gardez un nouveau souvenirs aux couleurs du croque-mitaine pour décorer votre chez vous.

Disney Dreamlight Valley vous offre un dernier contenu gratuit pour Halloween 2026

Gameloft a pris l'habitude de gâter sa communauté de bien des manières. Cette fois, on vous parle d'un code Disney Dreamlight Valley. Vous savez, ces codes cadeaux qui vous permettent de récupérer du contenu gratuit directement en jeu. Et pour le dernier en date, il rebondit sur les festivités d'Halloween 2026 et, surtout, sur le personnage d'Oogie Boogie.

En effet, le code Disney Dreamlight Valley « OOGIETREE2026 » vous donne droit à un arbre décoré de dés vers fluorescents. Voilà un cadeau qui rend hommage à Oogie Boogie avec subtilité. Vous allez ainsi pouvoir décorer votre vallée encore un peu dans l'esprit de Halloween avec ce contenu gratuit à récupérer depuis le 23 octobre 2026.

© Gameloft

Comment récupérer le contenu gratuit DDV ?

Gameloft a pensé un système de code Disney Dreamlight Valley très simple à mettre en pratique. Le studio partage simplement des codes de temps à autres sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous pouvez le rentrer directement dans le jeu et recevoir du contenu gratuit dans votre boîte aux lettres. Justement, voici comment l'appliquer à votre partie :

Lancez Disney Dreamlight Valley depuis votre console ou PC

Ouvrez le menu du jeu

Rendez-vous dans la section « Paramètres »

Poursuivez dans l'onglet « Aide »

Dans la case Code d'échange, rentrez le code « OOGIETREE »

Validez enfin en cliquant sur « Récupérer »

Une fois que vous avez suivi ces étapes, vous pouvez retourner à votre partie de Disney Dreamlight Valley. Normalement, le contenu gratuit offert avec le code est envoyé directement dans votre bibliothèque. S'il n'arrive pas tout de suite, n'hésitez pas à relancer le jeu. Après cela, ça devrait être bon, l'arbre à dés sera disponible dans votre liste de mobilier. Vous pourrez également le commander chez Picsou.