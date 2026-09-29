Gameloft vous offre un nouveau code de contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley qui vous donne de précieuses ressources, dont des Pierres de Lune. Voici comment l’utiliser et le rentrer.

Disney Dreamlight Valley a récemment accueilli sa mise à jour d’automne, naturellement sur le thème d’Halloween. Et qui mieux pour représenter la saison des grands frissons que Oogie Boogie de L’Etrange Noël de Mr Jack. Le grand méchant rejoindra la Vallée après une série de quêtes s’étendant sur six semaines, mais Gameloft n’attend pas aussi longtemps avant de gâter ses joueurs. Car, comme souvent à chaque nouvelle mise à jour, le studio offre un code gratuit pour DDV comprenant de nombreuses ressources précieuses dont des Pierres de Lune.

Un nouveau code de contenus gratuits pour Disney Dreamlight Valley

Les joueurs de DDV auront clairement de quoi s’occuper ces prochaines semaines, entre les défis d’Oogie Boogie et le retour des événements saisonniers, dont l’événement « Des bonbons ou un sort » qui change de formule pour cette édition 2026. La dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley a également apporté à la fois de nombreux changements et nouveautés, dont un nouveau Tableau des Quêtes, la fin de la Grande Exposition d'Olaf, mais aussi la possibilité de déplacer les habitations et boutiques sur les îles flottantes et bien plus encore. Pour accompagner cette nouvelle saison, un nouveau code gratuit de Disney Dreamlight Valley est ainsi disponible, sans date de fin de validité annoncée. Il contient :

250 Pierre de Lune : la monnaie premium du jeu à dépenser dans la boutique.

2,500 Dreamlight : utile pour progresser dans l'histoire et débloquer de nouveaux Royaumes.

2,500 Pièces étoile : l'argent standard du jeu, à dépenser pour acheter des meubles ou des vêtements.

©Gameloft

C’est donc encore un beau cadeau que Gameloft fait à l’ensemble des joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Il n’y a en effet aucune condition particulière nécessaire pour en profiter. Il vous suffit simplement de suivre la manipulation suivante :

Lancez DDV sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran Entrez ensuite le code « BACKTODDV26 » dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

» dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses.

Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.

Voir aussi : la liste de tous les codes gratuits de Disney Dreamlight Valley

Source : Gameloft