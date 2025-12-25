Les fêtes de fin d’année ne sont pas encore terminées dans Disney Dreamlight Valley. Entre récompenses gratuites, activités saisonnières et surprises à durée limitée, le jeu de Gameloft continue de proposer de quoi faire avant le passage à la nouvelle année.

Si vous cherchez un jeu parfait pour terminer l’année en douceur, Disney Dreamlight Valley continue de s’imposer comme une valeur sûre. Le jeu-service signé Gameloft profite des fêtes de fin d’année pour gâter sa communauté avec un événement temporaire rempli de contenus gratuits, toujours accessibles pour une durée limitée. Et si vous n’y avez pas encore remis les pieds récemment, c’est clairement le bon moment.

Un événement festif toujours en cours dans Disney Dreamlight

À l’approche de la fin de l’année, Disney Dreamlight Valley a lancé l’événement saisonnier Le Plaisir d’offrir. Celui-ci a commencé le 18 décembre et perdure jusqu'au 31 décembre, et propose plusieurs activités spéciales pensées pour célébrer Noël dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Comme chaque année, l’événement introduit des ressources de fabrication exclusives, à commencer par le papier cadeau festif. Ce dernier est indispensable pour créer des objets et décorations temporaires aux couleurs des fêtes. Il est disponible directement au magasin de Picsou, et permet de transformer votre vallée en véritable décor de Noël.

Des activités spéciales à ne pas manquer

En plus des éléments de décoration, l’événement Disney Dreamlight s’accompagne de plusieurs activités inédites. Il est par exemple possible de pêcher des poissons festifs, reconnaissables à leur apparence unique. Ces variantes saisonnières sont idéales pour compléter vos collections ou simplement profiter d’un gameplay un peu différent.

Autre activité phare de Disney Dreamlight, la fabrication d’un bonhomme de neige. Pour cela, il faudra vous rendre sur l’Esplanade, où un coffre spécial contient les premiers éléments nécessaires à sa construction. Une activité simple, mais parfaitement dans l’esprit cosy du jeu. Gameloft ne s’est pas arrêté là. Du 25 au 31 décembre, de nouveaux cadeaux sont à récupérer directement dans le Château des rêves. Ces récompenses événementielles viennent compléter le contenu déjà proposé et permettent de conclure l’année avec quelques bonus bienvenus. Entre objets décoratifs, ressources temporaires et surprises de fin d’année, le jeu continue de récompenser les joueurs réguliers comme ceux qui reviennent simplement pour l’occasion.

Source : Disney Dreamlight Valley officiel.