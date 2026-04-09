Disney Dreamlight Valley se met à l'heure de la France avec un cadeau qui va tout de suite parler aux habitués du parc d'attractions de Paris. C'est à récupérer dès maintenant.

La féérie des films d'animation les plus cultes de votre enfance s'est emparée du monde du gaming ces dernières années. Grâce à Gameloft, des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde vivent une vie paisible aux côtés de leurs personnages favoris dans Disney Dreamlight Valley. Le studio offre en plus du contenu gratuit régulièrement, comme en ce moment pour célébrer la nouvelle zone en l'honneur de La Reine des neiges à Disneyland.

Disney Dreamlight Valley vous fait un cadeau pour l'ouverture de World of Frozen

Trois ans après Hong Kong, Disneyland Paris vient d'ouvrir les portes du Monde de La Reine des neiges (World of Frozen. Véritable événement pour les fans de la licence et de la Company, l'inauguration fin mars n'est pas passée inaperçue. Même les joueuses et les joueurs de Disney Dreamlight Valley participent à leur façon aux célébrations grâce à un nouveau contenu gratuit.

Pas plus tard qu'hier, Gameloft a partagé un nouveau code pour obtenir un cadeau dans Disney Dreamlight Valley. Il s'agit d'un sac à l'effigie de Rúna, un petit troll de La Reine des neiges. Mais ce contenu gratuit est plus spécial qu'il y paraît. En fait, c'est tout simplement une réplique virtuelle d'un nouveau jouet interactif en vente exclusivement dans le World of Frozen de Disneyland Paris. Un vrai clin d'œil aux fans, donc !

Gameloft a pris l'habitude d'offrir du contenu gratuit à l'aide d'un code à utiliser directement dans Disney Dreamlight Valley. Pour récupérer votre nouveau cadeau inspiré de La Reine des neiges, la démarche est très simple, quelle que soit votre plateforme de jeu :

Lancez Disney Dreamlight Valley.

Ouvrez les paramètres du jeu.

Poursuivez dans l'onglet « Aide ».

Descendez jusqu'à la partie « Code d'échange »

Entrez le code cadeau « RUNAWORLDOFFROZEN ».

». Validez avec « Récupérer ».

Une fois que vous avez passé toutes ces étapes, votre nouveau contenu gratuit vous attendra dans votre partie. Il vous suffira d'ouvrir votre boîte aux lettres dans Disney Dreamlight Valley pour qu'il rejoigne votre inventaire. Si vous n'y avez pas accès immédiatement, patientez quelques minutes. Il devrait arriver rapidement.