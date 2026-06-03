Disney Dreamlight Valley n'a pas oublié ses habitudes. Comme chaque année à cette période, le jeu-service vous fait un cadeau à thème via un code à utiliser dès maintenant.

Gameloft est généreux envers sa communauté. Le studio offre régulièrement de cadeaux aux joueuses et aux joueurs de Disney Dreamlight Valley afin de personnaliser toujours plus leur personnage et leur environnement. De plus, chaque année en juin, il profite du pride month (« mois de fiertés ») pour donner des cadeaux thématiques en lien avec ces célébrations. C'est le moment de récupérer ces nouveautés.

Disney Dreamlight Valley vous fait 2 cadeaux avec un seul code

C'est aujourd'hui, mercredi 3 juin, que Disney Dreamlight Valley active son nouveau code donnant droit à du contenu gratuit. Comme toujours à cette période de l'année, Gameloft fait un cadeau en l'honneur de la communauté LGBTQIA+ avec des éléments de décoration et accessoires thématiques.

Pour cette édition 2026, Disney Dreamlight Valley vous offre deux cadeaux. Il s'agit d'une Tiare papillon en guide d'accessoire de tête, et d'un Jardin arc-en-ciel rond à laisser pousser en extérieur pour voir des fleurs égayer la Vallée. Ce duo de contenus gratuits s'obtient très facilement en jeu. Gameloft utilise un système de code d'échange pour réclamer votre présent. Nous vous expliquons juste en-dessous comment procéder.

© Gameloft.

Le système de code de Disney Dreamlight Valley est actif sur tous les supports de jeu. Console, PC, mobile... qu'importe, vous pouvez dans tous les cas récupérer vos cadeaux de la même façon. Tout se passe dans les paramètres. Voici la procédure :

Lancer une partie.

Depuis le menu principal, ouvrez les paramètres .

. Poursuivez dans l’onglet « Aide », en bas des paramètres.

Cliquez sur la case « Code d’échange » pour y inscrire le code : DDVPRIDE2026 .

. Validez en appuyant sur « Récupérer ».

Ce nouveau code Disney Dreamlight Valley est actif à compter du 3 juin 2026. Gameloft n'a pas indiqué de date d'expiration, vous devriez donc pouvoir le récupérer sans limite de temps. Cela dit, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Quand cela est fait, vous retrouverez vos contenus offerts dans votre boîte aux lettres une fois en jeu. Notez qu'il peut arriver que vous deviez patienter quelques minutes avant que votre récompense soit rendue accessible.