Disney Dreamlight Valley prépare l'arrivée de l'été avec un nouvel événement très à propos en cette période. En plus, vous allez pouvoir remporter de nouveaux contenus gratuits, alors profitez-en.

La température se réchauffe, faisant souffler un vent estival avant l'heure. En conséquence, certains jeux vidéo ont bien envie de nous mettre dans le bain dès maintenant en passant à l'ère de la piraterie. Il n'est pas question ici du futur remake d'Assassin's Creed Black Flag, mais bien de Disney Dreamlight Valley. Le jeu cosy de Gameloft démarre aujourd'hui un nouvel événement qui promet un beau trésor à la clé, le tout gratuitement.

Disney Dreamlight Valley ouvre sa chasse au trésor annuelle

La vallée de Disney Dreamlight Valley vous appelle pour une nouvelle aventure. Armez de votre pelle, prenez part au traditionnel événement de la chasse au trésor aux côtés de vos personnages préférés. Du 27 mai au 9 juin 2026, repérez les fissures jaunes au sol dans les différentes zones de ce monde fantastique. Creusez à cet endroit pour tomber sur un indice promettant un joli cadeau.

Chaque indice résulte en une énigme à résoudre le jour-même de sa découverte. Les indications vous guideront à un endroit où vous attendra votre trésor. Mais Disney Dreamlight Valley ne vous le laissera pas l'ouvrir si facilement. Vous devrez trouver comment passer outre un bloqueur afin d'y parvenir. Si vous y arrivez, vous obtiendrez un Souvenir spécial. Une fois 4 en main, vous débloquerez une image d'événement exclusive avec un trésor encore plus précieux à la clé.

Cette année, quelques nouveautés sont au rendez-vous dans Disney Dreamlight Valley. Si vous souhaitez participer à la chasse au trésor et gagner du contenu gratuit, vous devez d'abord avoir accès à certains biomes : la Prairie tranquille, la Plage enchantée, la Forêt du Courage et le Bayou de la Confiance. De plus, vous avez aussi la possibilité de trouver un indice de plus grâce à la pêche. Alors à vos cannes moussaillons !

© Gameloft.

Quelles récompenses gratuites vous attendent jusqu'au 9 juin ?

Pour cette nouvelle édition de la chasse au trésor, Disney Dreamlight Valley remet en jeu deux cadeaux que vous aviez déjà pu obtenir l'an dernier, ainsi que deux contenus gratuits exclusifs :

Récompenses : Mât de pirate (nouveau) Trône de pirate

Récompenses de succès : Succès « Chasseur de trésor expert » : Motif de drapeau pirate (nouveau) Succès « La pêche à l'aventure » : Motif Mickey pirate

