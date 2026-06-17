Disney Dreamlight Valley s'apprête à vous offrir un joli cadeau qui devrait enfin confirmer le nouveau royaume à venir. Tout va se passer pendant cet événement imminent.

Gameloft semble prêt à ouvrir un nouveau royaume dans la vallée de Disney Dreamlight Valley. À l'occasion de sa grande annonce, le studio compte même récompenser celles et ceux qui suivront le nouveau showcase avec un contenu gratuit iconique. Découvrez avec nous de quoi il s'agit et, plus important, comment le récupérer.

Disney Dreamlight Valley va vous offrir un cadeau tout droit venu de la Forêt des rêves bleus

Le studio Gameloft est toujours aussi généreux envers la communauté de Disney Dreamlight Valley. Ne serait-ce qu'en ce moment, vous pouvez obtenir plein de contenus gratuits avec l'événement Parks Fest. Mais une autre surprise vous sera bientôt offerte. En effet, le showcase du jour vous permettra d'obtenir un cadeau exclusif.

C'est sur le compte X (ex-Twiter) du jeu que Gameloft a partagé la nouvelle. En regardant le showcase qui doit se tenir ce mercredi 17 juin à 19 heures, vous pourrez obtenir un cadeau pour Disney Dreamlight Valley. Le studio a dévoilé un aperçu mystérieux de cette récompense qui ne laisse plus aucun doute sur la nature du prochain royaume.

Le contenu gratuit de Disney Dreamlight Valley sera un serre-tête... Bourriquet ! On le reconnaît tout de suite avec la silhouette des grandes oreille, de sa houppette ébouriffée et de la queue décorée d'un ruban. C'est donc certain à présent, l'univers de Winnie l'ourson va débarquer dans le jeu. Mais avant de découvrir cela, voici comment récupérer votre cadeau.

Ce soir, à 19 heures, Disney Dreamlight Valley révèlera le nouveau royaume à intégrer sa partie, soit celui de Winnie l'ourson. Pour cette occasion, Gameloft a décidé de vous offrir un serre-tête Bourriquet à récupérer via une campagne de Twitch drops, qui courra du 17 juin (13h) au 24 juin (12h). Pour obtenir votre récompense, suivez les étapes :

Liez vos comptes Twitch et Disney Dreamlight Valley sur le site officiel.

Regarder 60 minutes de stream du jeu Disney Dreamlight Valley, soit en une fois, soit en plusieurs.

Rendez-vous dans votre inventaire de drops Twitch sur le site pour réclamer votre contenu gratuit.

Ouvrez votre boîte aux lettres dans votre partie pour récupérer le cadeau.