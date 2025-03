Avis aux joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley qui profite depuis quelques jours de la nouvelle mise à jour gratuite « Histoires d'Agrabah ». Un gros bug peut se produire avec l'une des améliorations.

Disney Dreamlight Valley continue de régaler les fans de Disney avec des mises à jour gratuites à intervalles réguliers. La semaine dernière, Gameloft a voulu faire rêver les joueuses et joueurs avec un nouveau royaume autour d'Aladdin et de sa dulcinée Jasmine. Au programme des quêtes d'amitié et récompenses inédites, l'arrivée du mythique tapis volant en tant que compagnon à débloquer, des défis... mais aussi des changements au niveau de la cuisine, de l'interface utilisateur...

La mise à jour Aladdin de Disney Dreamlight Valley cache un bug

Vous pouvez désormais rêver en bleu avec la mise à jour gratuite Histoires d'Agrabah de Disney Dreamlight Valley, qui est disponible sur toutes les plateformes depuis le 26 février 2025. Cette update accessible à tout le monde cache aussi des fonctionnalités supplémentaires comme l'ajout de quatre îles volantes (Prairie tranquille, Plage enchantée, Bayou de la Confiance, Terres oubliées), la possibilité d'épingler jusqu'à deux lots de la boutique premium et de supprimer les boîtes aux lettres des maisons secondaires, de décaler le centre des motifs des papiers peints, ou encore de réveiller la Valérie Damidot qui est en vous avec des options additionnelles pour personnaliser la taille des pièces des logements de Disney Dreamlight Valley.

« Développez votre créativité en intérieur avec de nouvelles options de personnalisation de la taille des pièces. Vous pourrez également ajouter des pièces supplémentaires aux maisons secondaires ! ». Mais pour le moment, c'est un cadeau empoisonné. Les développeurs de Disney Dreamlight Valley ont adressé une mise en garde importante sur cette fonctionnalité qui peut vous empêcher d'accéder normalement à votre maison. En effet, si vous utilisez certaines tailles, vous pourriez perdre l'accès votre bicoque et à l'Asenseur.

« Nous recommandons aux joueurs de NE PAS modifier les dimensions de la pièce principale d'une de leurs maisons aux tailles suivantes : 6x8, 10x6, 10x8. Nous avons identifié un problème où les joueurs qui le font peuvent être incapables d'accéder à cette maison en la quittant et en y revenant, ou peuvent se voir restreindre l'accès à l'« Ascenseur » lorsque ces tailles de pièces spécifiques sont utilisées » a déclaré le compte X de Disney Dreamlight Valley, qui précise qu'il n'y a pas de problème avec les autres tailles. Si l'équipe travaille à la résolution de souci, il n'y a pas d'indication sur la date à laquelle tout va rentrer dans l'ordre.

Source : compte X DisneyDLV.