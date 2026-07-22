Le 29 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley accueillera une nouvelle mise à jour gratuite basée sur le film Les Mondes de Ralph. Voici les premiers détails à son sujet.

Entre grosses mises à jour trimestrielles, nouveautés saisonnières et contenus gratuits réguliers, Disney Dreamlight Valley sait définitivement comment chouchouter les membres de sa communauté. Et il faut croire que Gameloft ne compte pas ralentir le rythme de sitôt, puisqu’à peine a-t-on eu le temps de profiter des dernières nouveautés du jeu que de nouvelles sont déjà à l’approche avec la mise à jour « Au pixel près » qui, dès le 29 juillet prochain, viendra introduire l’univers du film Les Mondes de Ralph dans l’aventure.

Disney Dreamlight Valley dévoile « Au pixel près », sa prochaine mise à jour

Comme toujours, celle-ci sera alors l’occasion pour le studio d’introduire une toute nouvelle histoire centrée autour du personnage de Ralph, qu’il faudra ici sauver avec l’aide de Vanellope tandis qu’une mystérieuse borne d’arcade commence à semer le chaos un peu partout. En parallèle, bien d’autres nouveautés seront toutefois au programme pour Disney Dreamlight Valley, qui en profitera pour introduire les contenus suivants :

Des récompenses gratuites et premium pour la Voie des étoiles Ville pop, dont : De nouvelles tenues Du mobilier inédit Un compagnon félin Divers objets de personnalisation inspirés de l’univers urbain

L’arrivée d’une série d’événements à durée limitée avec des récompenses exclusives : Chaleur de l’été Festival volant des Parcs Memory Mania

Diverses améliorations de gameplay Ajout de nouveaux outils de suppression de masse pour redécorer sa vallée Possibilité d’offrir plusieurs cadeaux à la fois aux villageois Possibilité de renouveler les cadeaux préférés du jour Introduction de nouveaux avantages en atteignant le niveau d’amitié maximal avec ses villageois



Bref, autant dire qu’il y aura encore une fois de quoi faire, donc, ce qui est toujours agréable dans le cadre d’une mise à jour gratuite. Précisons également que pour les possesseurs de l’extension The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, trois nouvelles Îles volantes inspirées de la Reliure, de Mythopie et du Comté des contes seront également offertes ; octroyant ainsi d’autant plus d’espace de création et de personnalisation aux joueurs concernés.

Plus de détails sont encore à venir

Pour finir, notons que plus de détails sur la mise à jour « Au pixel près » seront dévoilés à l’approche de sa sortie, car il s’avère que cette dernière n’a pas encore révélé tous ses secrets. Outre de nouvelles informations sur la prochaine Voie des étoiles, Gameloft promet également l’arrivée d’améliorations de gameplay supplémentaires, aux côtés « d’autres surprises » sur lesquelles le mystère reste pour l’instant des plus complets.

Source : Gameloft