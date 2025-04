Après plusieurs teasing, la nouvelle mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley se dévoile enfin de manière officielle. Le cozy game qui vous permet de mener une vie paisible entouré de vos personnages favoris issus des licences de la firme aux grandes oreilles va prochainement mettre en lumière de nouvelles têtes déjà adorées. Les équipes de développement ont même une belle surprise que beaucoup attendaient depuis longtemps. Ça augure de belles choses pour l'avenir !

Disney Dreamlight Valley va vous émerveiller

Gameloft vous ouvre enfin la porte vers le royaume d'Alice au Pays des Merveilles dans Disney Dreamlight Valley. L'héroïne vous y attendra pour de nouvelles missions ! En effet, elle a besoin de votre aide pour libérer plusieurs animaux enfermés dans le jardin de la Reine de Cœur. Pour y parvenir, vous devrez traverser la fameuse forêt du film. Sur votre chemin, vous ne manquerez pas de faire des rencontres absolument iconiques, à comment par le Chat du Cheshire.

Cette plongée dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles étaient très attendue des joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Pour la peine, Gameloft a décidé de faire les choses en grand. Les défis ne manqueront dans cette nouvelle mise à jour gratuite. Prenez votre courage à deux mains pour les accomplir et vous serez récompensé. En plus de l'amitié de l'héroïne, des tenues et objets vous seront offerts. Le mystérieux Chat s'installera également dans la Vallée, quitte à y semer un peu le chaos.

La mise à jour gratuite « Wonderland Whimsy » de Disney Dreamlight Valley arrivera très prochainement. Plus exactement, elle se déploiera le 23 avril 2025. D'ici-là, prenez soin d'accomplir tout ce que vous pouvez dans les Histoires d'Agrabah pour profiter au mieux des nouveautés à venir.

Des améliorations pour la Vallée et une grande surprise

La prochaine mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley s'accompagnera aussi de plusieurs améliorations pour votre confort de vie. La première et la possibilité de débloquer le fameux plan de travail de décrafting que Gameloft à propos duquel Gameloft nous avait mis la puce à l'oreille dernièrement. En somme, il permettra de « recycler vos objets fabriqués afin qu'ils reviennent à leur état de matériau d'origine ».

Dorénavant, Disney Dreamlight Valley vous permettra également d'agrandir votre espace de stockage contre un peu de monnaie. En parallèle, les nouvelles décorations qui vous seront proposées seront évidemment aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Pour vous et pour Minnie, de nouvelles tenues seront à disposition.

Enfin, Disney Dreamlight Valley crée la surprise ! Un autre univers rejoindra la boutique premium le 4 mai 2025. De fait, comme beaucoup l'appelaient de leurs vœux depuis le début, Star Wars va enfin intégrer le jeu de Gameloft. Pour le moment, c'est uniquement sous la forme de cosmétique : une tenue de Naboo, un sabre laser et R2-D2 en compagnon. Voilà qui pourrait ouvrir la porte vers un royaume entier y étant dédié à l'avenir.



© Disney / Gameloft.