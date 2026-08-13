Disney Dreamlight Valley se met à l’ambiance arcade avec l’arrivée de Ralph. La dernière mise à jour marque enfin l’arrivée du colosse au grand cœur quatre ans après son teasing, ainsi que plusieurs améliorations de confort, notamment du côté de la décoration et l’expérience de jeu. Mais, comme souvent, cette nouvelle version n’était pas exempte de problèmes. Heureusement, Gameloft se montre généralement très réactif pour corriger les soucis les plus pressants. Le studio vient donc de déployer une nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley.

Une nouvelle mise à jour disponible pour Disney Dreamlight Valley

Le nouvel hotfix de DDV s’attaque notamment à plusieurs soucis apparus depuis le déploiement de la dernière mise à jour. Parmi eux, des bugs rencontrés à l’Esplanade tropicale équipée, comme des rochers qui ne pouvaient plus être minés ou des villageois qui sortaient carrément des limites du Village. Plusieurs problèmes bloquant la progression des quêtes ont également été corrigés avec cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Tout comme le bug qui empêchait de sortir correctement du menu de la Station de désassemblage. Malheureusement pour les joueurs Nintendo Switch 2, ce nouvel hotfix « demandera un peu plus de temps avant d’être déployé », précise Gameloft dans son communiqué. D’ici là, la cross-progression, qui permet de retrouver sa sauvegarde d’une plateforme à l’autre, sera désactivée pour les joueurs Switch, jusqu’à ce que ce patch de DDV soit disponible sur leur console.

Patch notes de la mise à jour de DDV

Correction d'un problème dans la quête « La musique sur les murs ». Il pouvait en effet bloquer les joueurs au moment de piéger l'Ombre, le pupitre à musique étant absent.

Correction d'un problème récurrent empêchant certains joueurs de progresser dans une quête bloquée à l'étape « Parler à [Personnage] ».

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher le Village de se charger correctement après un déplacement rapide avec le style Esplanade tropicale équipé. Les ondulations de pêche disparaissaient, les rochers à miner devenaient inutilisables et les villageois apparaissaient en dehors du Village.

Résolution d'un problème dans la quête « Chapitre 12 : Anciens plans, nouveau vent ». La quête ne progressait en effet pas après avoir ramassé et examiné le Journal d'éclaireur usé.

Correction d'un problème dans « Chapitre 3 : Un ours très satisfait » de Disney Dreamlight Valley. Les joueurs restaient bloqués à l'étape « Range la maison de Winnie en enlevant ce désordre ».

Correction d'un problème dans la quête « Prologue : Trésors d'enfance ». L'Arbre luisant était en effet absent de la carte, empêchant les joueurs de progresser.

Résolution d'un problème où le compagnon premium Hibou savant pouvait apparaître en liberté dans le biome Bibliothèque du savoir, dans le Vallon des contes, avant d'avoir été acquis.

Correction d'un problème sur Nintendo Switch. Une quatrième colonne non prévue apparaissait dans les catégories Préréglages de maison et Préréglages de décoration du menu Meubles.

Correction d'un problème où les joueurs restaient bloqués dans le menu de désassemblage de la Station de désassemblage en appuyant sur un bouton de la manette autre que le bouton « Désassembler » prévu à cet effet.

Résolution d'un problème empêchant les Truffes de réapparaître lors des cueillettes dans les Bois de Lumiel.

Correction d'un problème où le Lampadaire pixel unique de Ralph était en effet incorrectement marqué comme réservé à l'extérieur, ce qui empêchait de le placer dans la maison.

Source : Disney Dreamlight Valley